"Италия и Германия". Зайнутдинов сделал признание о любимой лиге

Футболист сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов в интервью Meta-Ratings.kz высказался о мечте выступать одном из европейских чемпионатов, входящих в топ-5.

- Ты - самый дорогой футболист Казахстана, если опираться на данные Transfermarkt (3,5 миллиона евро). И в прошлом году твой агент Евгений Новиков говорил об интересе к тебе со стороны "Аталанты". Что тебе было об этом известно?

- Им было интересно, на каких позициях я могу выступать. Было все на уровне расспросов, потому что в ЦСКА никто официальные предложения не присылал.

- Сам ты ставишь себе цель уехать в большой чемпионат, как твой друг Эльдор Шомуродов?

- Да, конечно. Это мечта моего детства, потому что ни один казах в истории не играл в топ-5 чемпионатов. Мне хочется показать, что в Казахстане тоже знают, что такое футбол, и умеют играть.

- Любимая лига есть?

- Италия и Германия. АПЛ пока не будем брать, слишком далеко.

- Ну ты же проделал пусть от "Тараза" до ЦСКА всего за три года. Может, через три года будет и АПЛ на горизонте?

- Тогда выбираю старт пути с Германии или Италии, а потом Англия!

- Впереди длинный сезон, который продлится почти год. Что должно произойти, чтобы в июне 2023 года ты сказал, что доволен тем, как прошел твой год?

- Мы должны брать первое место в чемпионате России, потому что ЦСКА всегда должен быть первым. Клуб давно не становился чемпионом, поэтому нам не надо ни второе, ни третье место. Мы хотим стать первыми. Если это получится, то я скажу, что доволен прошедшим годом.

Ранее Зайнутдинов высказался о проблемах со здоровьем, из-за которых он пропустил концовку прошлого сезона. Также он сделал заявление о новом тренере клуба, назвал свою роль в клубе и прокомментировал подходящую для себя позицию на поле.

Напомним, Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. Всего за "армейцев" он провел 51 матч, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.