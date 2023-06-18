Названа причина вылета клуба игрока сборной Казахстана из РПЛ

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 08:12
©КФФ

Известный в прошлом российский вратарь Владимир Габулов, являющийся бывшим директором подмосковных "Химок", назвал причину вылета команды из РПЛ по итогам сезона 2022/23. В составе этого клуба выступает игрок сборной Казахстана Лев Скворцов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат"

"Причиной провала "Химок" в этом сезоне являются неправильные и нефутбольные управленческие решения. Они приводили к тем негативным результатам, которые были в команде. Микроклимат, отношение, организация и профессиональный подход должен начинаться с руководства клуба. Виновато ли руководство? Нет, я не привык оценивать такими категориями. Я не ищу крайних, а ищу причины", - сказал он.

Напомним, что по итогам 30 туров "Химки" заняли предпоследнее место в таблице РПЛ, набрав всего 18 очков. 23-летний Скворцов, присоединившийся к команде в феврале, отыграл в восьми матчах, в которых заработал два предупреждения.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Футбол Премьер-лига России Химки ФК Сборная РК по футболу Россия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:12
Россия
Названа причина вылета клуба игрока сборной Казахстана из РПЛ
Вчера , 23:15
Россия
Российский клуб казахстанца назвал состав на первые сборы
15 июня, 14:44
Россия
"Кайрат" проведет матч с "Зенитом". Подробности
14 июня, 21:29
Россия
Зайнутдинов установил рекорд трансферной стоимости
14 июня, 07:14
Россия
ЦСКА узнал цену трансфера Зайнутдинова в Европу
13 июня, 17:12
Россия
"Казахстан играет в Европе, а у России бан - это фактор". Агент - о плюсах натурализации Зуева
13 июня, 16:26
Россия
"Все почувствовали". Зайнутдинов объяснил успех ЦСКА в Кубке России
13 июня, 15:30
Россия
"Верю, что выйдем на Евро". Самородов - о сборной Казахстана, критике Карповича и трансфере
12 июня, 19:59
Россия
Зайнутдинов рассказал про самый счастливый день в ЦСКА
12 июня, 19:31
Россия
Игрок сборной Казахстана получил предложение от клуба РПЛ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»