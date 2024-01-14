Конкурент Алипа покинул "Зенит" и перешел в другой клуб РПЛ

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 17:31
©ФК "Зенит"

Центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков продолжит карьеру в "Сочи" на правах аренды, передают Vesti.kz

По информации "РБ Спорт", защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, который не попал в состав команды на первый сбор, переходит в "Сочи".

У 30-летнего игрока были другие варианты продолжения карьеры, но переход в России был возможен только в клуб из Сочи. Игрок переходит на правах аренды.

Отметим, что Чистяков является близким другом Алипа, россиянин даже был на свадьбе игрока сборной Казахстана в Актау. 

На ближайшие сборы "Зенита" Алип был включен в состав. При этом, напомним, что "Зенит" ранее пополнил бразильский центрбек Нино. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России
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