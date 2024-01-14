Центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков продолжит карьеру в "Сочи" на правах аренды, передают Vesti.kz.

По информации "РБ Спорт", защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, который не попал в состав команды на первый сбор, переходит в "Сочи".

У 30-летнего игрока были другие варианты продолжения карьеры, но переход в России был возможен только в клуб из Сочи. Игрок переходит на правах аренды.

Отметим, что Чистяков является близким другом Алипа, россиянин даже был на свадьбе игрока сборной Казахстана в Актау.

На ближайшие сборы "Зенита" Алип был включен в состав. При этом, напомним, что "Зенит" ранее пополнил бразильский центрбек Нино.