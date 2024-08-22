Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, возглавляющий сейчас "Ахмат", в интервью YouTube-каналу BorodAbata оценил возможность перехода казахстанцев Ислама Чеснокова и Алибека Касыма в российский чемпионат, передают Vesti.kz.

- А есть ли в Казахстане футболист, которого с удовольствием забрали бы в "Ахмат"? Самородов - единственная кандидатура?

- Парни там интересные, тот же Ислам Чесноков хорошо развивается. Надо смотреть. Мне кажется, при своей работе, тот же Касым еще более физически окрепнет. У него в целом был бы вариант в чемпионате России. У этих ребят подходящий возраст. Поэтому, посмотреть можно.

- Наверняка, вы читали о том, что вы связывались уже с Чесноковым, тем более, что он был здесь полтора года назад на просмотре.

- Ну, это громко сказано. Я не связывался с Исламом. Но у нас были разговоры со спортивным директором. Мы думали об его кандидатуре. Но на сегодняшний день мы этот трансфер точно не можем осуществить, потому, что у нас по легионерам все места заняты. Самородов - последняя покупка на сегодняшний день. Нам сейчас и так пришлось одного иностранца отзаявить, - отметил Адиев.