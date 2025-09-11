Россия
Футболисту сборной Казахстана "забраковали" трансфер в клуб РПЛ

Галымжан Кенжебек. Фото: КФФ©

Известный казахстанский тренер Павел Черепанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о возможном трансфере Галымжана Кенжебека в российский "Акрон".

По мнению специалиста, 22-летний вингер может получить предложение от более амбициозных клубов российской премьер-лиги (РПЛ).

"Галымжана я знаю хорошо, ведь он приходил в академию "Кайрата" при мне. В игре с Уэльсом за сборную в атаке смотрелся ярко, видно, что мужает, прогрессирует. В обороне не всегда действует эффективно, здесь нужно серьезно поработать. По этой причине не торопился бы с переходом в "Акрон", тем более на эту же позицию приходит Севикян, можно надолго сесть на лавку. Думаю, Кенжебек может получить, со временем, более интересные предложения из РПЛ от крепких клубов из середины таблицы", - заявил Павел Петрович. 

Ранее сообщалось, что "Акрон" договорился о трансфере Кенжебека и стороны обсуждают последние детали сделки.

Отметим, что минувшим летом Кенжебек перешёл в "Елимай", за который на данный момент сыграл семь матчей в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), забил четыре гола и отдал две голевые передачи. 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 20 13 5 2 37-18 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 22 9 5 8 30-28 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 22 4 9 9 21-29 21
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 22 2 6 14 13-40 12

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 7 5 1 1 18-4 16
2 Локомотив М 7 4 3 0 18-11 15
3 Балтика 7 4 3 0 13-5 15
4 ЦСКА М 7 4 3 0 15-6 15
5 Зенит 7 3 3 1 13-7 12
6 Спартак М 7 3 2 2 10-11 11
7 Рубин 7 3 2 2 10-12 11
8 Крылья Советов 7 2 3 2 11-14 9
9 Динамо Мх 7 2 2 3 4-9 8
10 Ахмат 7 2 2 3 8-9 8
11 Динамо М 7 2 2 3 7-7 8
12 Оренбург 7 1 4 2 9-10 7
13 Акрон Тл 7 1 3 3 9-10 6
14 Ростов 7 1 2 4 7-12 5
15 Пари НН 7 1 0 6 4-14 3
16 Сочи 7 0 1 6 4-19 1

