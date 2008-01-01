"Это настоящая редкость". В России восхитились универсальностью Зайнутдинова в ЦСКА и РПЛ

Российский спортивный портал "Чемпионат" включил полузащитника сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в десятку игроков РПЛ, которые предстали в неожиданных ролях в этом сезоне.

СМИ отметило, что он является универсальным игроком не только "армейцев", но и всей лиги.

"Новичок из Казахстана - главный универсал ЦСКА и, пожалуй, всей российской премьер-лиги. Зайнутдинов провел всего 20 матчей в составе армейцев, тем не менее успел поиграть уже и на обоих флангах полузащиты, и на обоих флангах защиты. Причем везде выглядел достаточно уверенно, поэтому тренеру непросто определиться, где Бакхтиер будет ценнее всего. Скорее всего, Зайнутдинов останется в ЦСКА хавбеком. Тем более левоногий игрок на правом краю обороны - это точно исключение из правил, настоящая редкость", - пишет сайт.