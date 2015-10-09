Экс-тренер сборной Казахстана рассказал о своем будущем после ухода из "Ахмата"

Бывший главный тренер сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов заявил о готовности продолжить тренерскую карьеру.

63-летний специалист подчеркнул, что не испытывает усталости от работы и по-прежнему хочет тренировать.

"Какие дальнейшие планы? Время покажет. Мне не надоело. Только этим и занимаюсь. Никакой усталости нет. Готов и дальше работать", — приводит слова Черчесова "Советский спорт".

Напомним, в ноябре российский специалист покинул пост главного тренера "Ахмата". Ранее в его карьере были сборная России, польская "Легия", венгерский "Ференцварош", московские "Динамо" и "Спартак".

Наибольшую известность Черчесов получил благодаря работе с национальной командой России. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, где уступила Хорватии в серии пенальти.

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