Звезда "Реала" выбрал клуб на 2027 год

Защитник мадридского "Реала" Трент Александер-Арнольд не планирует менять клубную прописку в ближайшее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, английский футболист не рассматривает вариант с уходом из мадридской команды зимой. Это решение не меняет даже интерес со стороны нескольких клубов Английской премьер-лиги, в том числе его бывшего клуба - "Ливерпуля".

Напомним, Александер-Арнольд перебрался в "Реал" летом 2025 года. В нынешнем сезоне 28-летний защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Действующее соглашение англичанина с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2031 года.

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