"Ливерпуль" присматривается к игроку за 35 миллионов: есть конкурент

Защитник немецкого "Штутгарта" Финн Ельч привлек внимание сразу нескольких топ-клубов Европы, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, за выступлениями 19-летнего центрального защитника внимательно наблюдают скауты английского "Ливерпуля". При этом серьезный интерес к футболисту также проявляет мюнхенская "Бавария".

🚨 https://t.co/coTEsd0TcH — Christian Falk (@cfbayern) November 13, 2026

Кроме того, кандидатуру Ельча рассматривают и другие клубы Английской премьер-лиги. Впрочем, его переход в чемпионат Англии на данный момент оценивается как маловероятный.

В нынешнем сезоне немец провел 12 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 35 миллионов евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!