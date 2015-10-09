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"Ливерпуль" присматривается к игроку за 35 миллионов: есть конкурент

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"Ливерпуль" присматривается к игроку за 35 миллионов: есть конкурент ©Depositphotos.com/[email protected]

Защитник немецкого "Штутгарта" Финн Ельч привлек внимание сразу нескольких топ-клубов Европы, сообщают Vesti.kz.

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Защитник немецкого "Штутгарта" Финн Ельч привлек внимание сразу нескольких топ-клубов Европы, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, за выступлениями 19-летнего центрального защитника внимательно наблюдают скауты английского "Ливерпуля". При этом серьезный интерес к футболисту также проявляет мюнхенская "Бавария".

Кроме того, кандидатуру Ельча рассматривают и другие клубы Английской премьер-лиги. Впрочем, его переход в чемпионат Англии на данный момент оценивается как маловероятный.

В нынешнем сезоне немец провел 12 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 35 миллионов евро.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 9 6 3 0 29-9 21
2 Боруссия-09 Д 9 6 3 0 16-7 21
3 Фрайбург 9 6 1 2 20-10 19
4 РБ Лейпциг 9 6 0 3 27-13 18
5 Байер 9 5 1 3 20-17 16
6 Вердер 9 4 3 2 17-15 15
7 Эльферсберг 9 4 1 4 17-18 13
8 Штутгарт-1893 9 4 0 5 15-15 12
9 Хоффенхайм 9 4 0 5 16-17 12
10 Айнтрахт Фр 9 3 3 3 15-20 12
11 Гамбург 9 4 0 5 10-20 12
12 Майнц-05 9 3 1 5 18-19 10
13 Падерборн-07 9 2 4 3 8-11 10
14 Аугсбург 9 2 3 4 20-20 9
15 Кельн 9 2 3 4 10-14 9
16 Унион 9 1 4 4 7-21 7
17 Шальке-04 9 1 3 5 5-11 6
18 Боруссия М 9 1 1 7 12-25 4

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