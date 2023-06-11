Чудовищный эпизод привел к замене судьи в решающем матче европейского чемпионата

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 18:39
©РФПЛ

Помощник главного арбитра Роман Усачев получил тяжелую травму в ответном стыковом матче за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне между воронежским "Факелом" и красноярским "Енисеем", передает корреспондент Vesti.kz.

Это видео опубликовал у себя в телеграмм телеканал Матч ТВ.

На 73-й минуте встречи Усачев повредил колено и не смог продолжить игру. Его вынужден был заменить резервный арбитр Артем Чистяков. На видео заметно, что травма была получена на ровном места, а у арбитра вылетела коленная чашечка. Усачев даже не мог стоять на двух ногах.

Встреча в итоге завершилась со счетом 2:0 в пользу "Факела". Воронежский клуб сохранил прописку в РПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Премьер-лига России

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