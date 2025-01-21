Защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип заинтересовал три клуба из чемпионатов Франции, Италии и Испании. Корреспондент Vesti.kz выяснил, какова вероятность отъезда 25-летнего футболиста из санкт-петербургского "Зенита".

После громкого трансфера защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова в "Манчестер Сити", европейские клубы стали проявлять интерес к футбольному рынку центральной Азии. В том числе с этим связан сбор информации по Алипу со стороны клубов из топ-лиг.

По информации "СБГ Шоу", казахстанец попал в скаутские списки французского "Монако", итальянской "Ромы" и испанского "Вильярреала".

Однако, ни к представителям игрока, ни к "Зениту" по Алипу никто официально не обращался. И в целом позиция "Зенита" по Нуралы на данный момент такова - игрок не продается. В клубе из Санкт-Петербурга ценят футболиста сборной Казахстана и, кроме того, он важен в условиях лимита на легионеров в РПЛ (в чемпионате России защитник играет на правах местного).

Отметим, что в августе Алип продлил контракт с "Зенитом" до 2028 года на улучшенных условиях. В нынешнем сезоне РПЛ казахстанец провел 12 матчей и забил один гол.

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