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Алип за день "лишился" 146 миллионов: подробности

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Алип за день "лишился" 146 миллионов: подробности ©ФК "Зенит"

Санкт-Петербургский "Зенит" выступил с заявлением о сумме премиальных игрокам за победу в 24-м туре российской премьер-лиги над "Краснадаром", передают Vesti.kz.

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Санкт-Петербургский "Зенит" выступил с заявлением о сумме премиальных игрокам за победу в 24-м туре российской премьер-лиги над "Краснадаром", передают Vesti.kz.

"Сине-бело-голубые" разгромили соперника со счетом 4:1. В заявке победителей был и защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, который остался на скамейке запасных. Накануне сообщалось, что в случае победы с разницей в три мяча футболисты действующего чемпиона России получат по 250 тысяч евро (146,4 миллиона тенге).

Однако пресс-служба петербургского клуба опровергла информацию о заявленной сумме. Тем не менее в "Зените" подтвердили, что премиальные за победу предусмотрены, но точный размер бонуса не уточнили.

"Информация, которая появилась в СМИ о сумме премиальных за победу над "Краснодаром", не соответствует действительности.

Примечательно то, что появилась информация и о премиальных "Краснодара" за победу над "Зенитом". Но кому-то, видимо, захотелось пофантазировать на тему премиальных "Зенита", и посыпались креативные версии "кто больше".

Премиальные у команды будут. Но соревноваться с "Краснодаром" в щедрости не планировали.

Поэтому настойчиво рекомендуем перепроверять информацию перед публикацией, а фантазии приберегать для других случаев", — цитирует слова пресс-службы "Зенита" Sport24.

Отметим, что по итогам победы подопечные Сергея Семака сократили отрыв от "Краснодара", который по-прежнему лидирует в гонке за первое место в РПЛ. Теперь разница составляет лишь два очка.

Ранее для Алипа пришли хорошие новости. Также Нуралы столкнулся с игнором в России.

В сборной Казахстана высказались о новом капитане

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3 Спартак М 24 14 5 5 45-19 47
4 ЦСКА М 24 14 5 5 38-16 47
5 Динамо М 24 12 7 5 50-28 43
6 Локомотив М 24 12 5 7 39-36 41
7 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9 Акрон Тл 24 8 4 12 29-42 28
10 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11 Крылья Советов 24 7 5 12 29-39 26
12 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
13 Химки 24 5 8 11 28-44 23
14 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14

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Вторая лига Казахстана 2025   •   Казахстан, Туркестанская обл., Туркестан   •   Тур 2, мужчины
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Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России Казахстан Россия Футбол

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