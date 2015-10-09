Алип за день "лишился" 146 миллионов: подробности

Санкт-Петербургский "Зенит" выступил с заявлением о сумме премиальных игрокам за победу в 24-м туре российской премьер-лиги над "Краснадаром", передают Vesti.kz.

"Сине-бело-голубые" разгромили соперника со счетом 4:1. В заявке победителей был и защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, который остался на скамейке запасных. Накануне сообщалось, что в случае победы с разницей в три мяча футболисты действующего чемпиона России получат по 250 тысяч евро (146,4 миллиона тенге).

Однако пресс-служба петербургского клуба опровергла информацию о заявленной сумме. Тем не менее в "Зените" подтвердили, что премиальные за победу предусмотрены, но точный размер бонуса не уточнили.

"Информация, которая появилась в СМИ о сумме премиальных за победу над "Краснодаром", не соответствует действительности. Примечательно то, что появилась информация и о премиальных "Краснодара" за победу над "Зенитом". Но кому-то, видимо, захотелось пофантазировать на тему премиальных "Зенита", и посыпались креативные версии "кто больше". Премиальные у команды будут. Но соревноваться с "Краснодаром" в щедрости не планировали. Поэтому настойчиво рекомендуем перепроверять информацию перед публикацией, а фантазии приберегать для других случаев", — цитирует слова пресс-службы "Зенита" Sport24.

Отметим, что по итогам победы подопечные Сергея Семака сократили отрыв от "Краснодара", который по-прежнему лидирует в гонке за первое место в РПЛ. Теперь разница составляет лишь два очка.

Ранее для Алипа пришли хорошие новости. Также Нуралы столкнулся с игнором в России.

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