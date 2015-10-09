Для Алипа пришли хорошие новости: подробности

Суперкомпьютер известного аналитического ресурса Opta представил новый прогноз по поводу чемпиона российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/2025, передают Vesti.kz.

По последним данным, шансы на золото у "Краснодара" и "Зенита", за который выступает казахстанский защитник Нуралы Алип, практически равны.

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После 24 туров разница между лидерами минимальна - всего 0,1%.

Прогноз Opta на чемпионство в РПЛ после 24 туров:

"Зенит" - 45,2%;

"Краснодар" - 45,1%;

"Спартак" - 6,1%;

ЦСКА - 3,4%;

"Динамо" - 0,2%.

Отметим, что в 24-м туре "Зенит" уверенно обыграл "Краснодар" со счетом 4:1. Сейчас "Краснодар" лидирует в таблице с 52 очками, а "Зенит" идет следом, уступая всего два балла.

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