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Для Алипа пришли хорошие новости: подробности

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Для Алипа пришли хорошие новости: подробности ©fc-zenit.ru

Суперкомпьютер известного аналитического ресурса Opta представил новый прогноз по поводу чемпиона российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/2025, передают Vesti.kz.

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Суперкомпьютер известного аналитического ресурса Opta представил новый прогноз по поводу чемпиона российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/2025, передают Vesti.kz.

По последним данным, шансы на золото у "Краснодара" и "Зенита", за который выступает казахстанский защитник Нуралы Алип, практически равны.

Алип получил 146 миллионов за 90 минут на скамейке запасных. Подробности

После 24 туров разница между лидерами минимальна - всего 0,1%.

Прогноз Opta на чемпионство в РПЛ после 24 туров:

"Зенит" - 45,2%;
"Краснодар" - 45,1%;
"Спартак" - 6,1%;
ЦСКА - 3,4%;
"Динамо" - 0,2%.

Отметим, что в 24-м туре "Зенит" уверенно обыграл "Краснодар" со счетом 4:1. Сейчас "Краснодар" лидирует в таблице с 52 очками, а "Зенит" идет следом, уступая всего два балла.

"Зенит" Алипа уничтожил соперника и записал на него антирекорд

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3 Спартак М 24 14 5 5 45-19 47
4 ЦСКА М 24 14 5 5 38-16 47
5 Динамо М 24 12 7 5 50-28 43
6 Локомотив М 24 12 5 7 39-36 41
7 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9 Акрон Тл 24 8 4 12 29-42 28
10 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11 Крылья Советов 24 7 5 12 29-39 26
12 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
13 Химки 24 5 8 11 28-44 23
14 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14

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Лига чемпионов 2024/25   •   Германия, Дортмунд   •   1/4 финала, мужчины
16 апреля 00:00   •   не начат
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Боруссия-09 Д
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