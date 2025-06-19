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Адиев решил вернуть Аймбетова в РПЛ? Эксперт сделал заявление

©ФК "Адана Демиспор"

Российский журналист Александр Троицкий высказался по поводу возможного трансфера нападающего турецкой "Аданы Демиспор" и сборной Казахстана Абата Аймбетова в самарские "Крылья Советов", передают Vesti.kz.

По мнению эксперта в переходе может быть заинтересован бывший тренер национальной команды Казахстана и новоиспеченный наставник самарцев Магомед Мусаев.

"Адиев принял "Крылья Советов" буквально несколько дней назад. Тренер прекрасно знаком с Абатом по сборной Казахстана, и теперь хочет видеть его в Самаре. Сам Аймбетов уже был игроком "крылышек", но шанса ему так и не предоставили.

Да, "Адана Демирспор", где Аймбетов провел прошлый сезон, бесславно покинула турецкую Суперлигу, у Абата 5 мячей в 27 матчах. Но команда всего забила 34 мяча, а Аймбетов нередко выходил на замену. В общем, голевое чутье у форварда никуда не делось. Потянет ли он РПЛ? Почему бы и нет - турецкая Суперлига вряд ли намного слабее российской вышки, а сам Абат забивал победный "Бешикташу", например. Чего уж говорить про мяч в ворота сборной Дании", - пишет Троицкий в своем Telegram-канале.

Напомним, что Абат выступал за "Крылья" в период с 2021 по 2022-е годы. После чего перебрался в "Астану". А уже из столицы Казахстана в 2024-м он на правах свободного совершил трансфер в турецкий клуб.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

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