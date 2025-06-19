Адиев решил вернуть Аймбетова в РПЛ? Эксперт сделал заявление

Российский журналист Александр Троицкий высказался по поводу возможного трансфера нападающего турецкой "Аданы Демиспор" и сборной Казахстана Абата Аймбетова в самарские "Крылья Советов", передают Vesti.kz.

По мнению эксперта в переходе может быть заинтересован бывший тренер национальной команды Казахстана и новоиспеченный наставник самарцев Магомед Мусаев.

"Адиев принял "Крылья Советов" буквально несколько дней назад. Тренер прекрасно знаком с Абатом по сборной Казахстана, и теперь хочет видеть его в Самаре. Сам Аймбетов уже был игроком "крылышек", но шанса ему так и не предоставили.

Да, "Адана Демирспор", где Аймбетов провел прошлый сезон, бесславно покинула турецкую Суперлигу, у Абата 5 мячей в 27 матчах. Но команда всего забила 34 мяча, а Аймбетов нередко выходил на замену. В общем, голевое чутье у форварда никуда не делось. Потянет ли он РПЛ? Почему бы и нет - турецкая Суперлига вряд ли намного слабее российской вышки, а сам Абат забивал победный "Бешикташу", например. Чего уж говорить про мяч в ворота сборной Дании", - пишет Троицкий в своем Telegram-канале.

Напомним, что Абат выступал за "Крылья" в период с 2021 по 2022-е годы. После чего перебрался в "Астану". А уже из столицы Казахстана в 2024-м он на правах свободного совершил трансфер в турецкий клуб.