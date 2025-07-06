Топ-клуб РПЛ предложил три миллиона евро за Зайнутдинова

"Спартак" сделал предложение "Бешикташу" в размере трех миллионов евро за 27-летнего футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, передают Vesti.kz со ссылкой на Fotomac.

По информации источника, турецкий клуб запрашивает 5 млн евро за футболиста сборной Казахстана. Переговоры между сторонами продолжаются.

Зайнутдинов перешёл в "Бешикташ" из ЦСКА летом 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.