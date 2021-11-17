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Пример Головкина и жесткие "ответки". Кто прав в спорах о миллиардах в казахстанском футболе после 0:8 от Франции

Пример Головкина и жесткие "ответки". Кто прав в спорах о миллиардах в казахстанском футболе после 0:8 от Франции
©КФФ
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Разгромное поражение сборной Казахстана от Франции в матче отбора на ЧМ-2022 взбудоражило общество. Возмущение в соцсетях, в том числе у представителей других видов спорта и бывшего депутата, вызвали затраты на футбол из государственной казны. Корреспондент Vesti.kz попытался внести ясность после утверждений обывателей и объяснить, в чем они правы, а в чем нет.

В 2020 году совокупный бюджет клубов Olimpbet-чемпионата Казахстана составил 26 миллиардов тенге. В этом году, согласно данным сайта госзакупок и информации из открытых источников, казахстанские клубы высшего дивизиона обошлись государству почти в 23 миллиарда.

Сумма действительно колоссальная для казахстанского спорта. Так, боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов резко отреагировал на поражение национальной команды и возмутился зарплатами футболистов. Эти высказывания попытался парировать экс-игрок сборной Казахстана и многих клубов КПЛ Али Алиев. В свою очередь Хамитова поддержал другой боец смешанных единоборств Артем Резников, утверждая, что о Казахстане узнали не от футболистов, а благодаря выступлениям боксера Геннадия Головкина.

"Это не 0:8. Это 105 миллиардов тенге". Президента КФФ призвали уйти в отставку после разгрома от Франции

Возмущение результатами футбольной сборной и затратами на этот вид спорта также выразил бывший депутат Мажилиса Парламента РК, а ныне общественный деятель Мурат Абенов. В частности, он призвал остановить "разбазаривание" денег в казахстанском футболе и Президента Касым-Жомарта Токаева обратить внимание на эту проблему.

Абенов обратился к подсчетам другого общественного деятеля Дидара Смагулова, утверждавшего, что за последние три года на футбол было потрачено свыше 100 миллиардов тенге.

Им уже ответил генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин, заявивший, что организация получила от государства в текущем году всего лишь 200 миллионов тенге, которые, по его словам, были направлены на подготовку и организацию сборов для различных сборных к международным соревнованиям - юношеские (U17, U19), молодежная U21, Blind-Football (футбол для незрячих), женские, национальная, пляжная, а также футзальная сборные. Ни о каких миллиардах не было и речи, подчеркнул функционер.

Айтхожин отметил, что в будущем году КФФ намерена отказаться от государственного финансирования и обеспечивать приток средств за счет поступлений от УЕФА, а также от привлечения спонсорских денег.

Более того, генсек КФФ в достаточно резкой форме посоветовал критикам и популистам не делать себе рекламу на волне неудач сборной, а изучать матчасть перед тем, как нести бред.

Ответ Айтхожину от Смагулова был таким:

Негодование общественности абсолютно закономерно и обоснованно. Отечественный футбол сейчас пребывает в кризисе. Это подтверждается результатами сборных и клубов на международной арене. Очевидно, что уровень этого вида спорта не соответствует затраченным средствам. Безусловно, игра миллионов в нашей стране требует реорганизации и перестройки. Но, к примеру, призывающие руководство страны повлиять на эти процессы должны понимать, что в УЕФА, куда входит Казахстанская федерация футбола, не приветствуется вмешательство государства в дела футбольных органов и это карается санкциями со стороны организации.

Азамат Айтхожин, говоря о средствах, полученных организацией от государства, прав в том, что претензии относительно миллиардов тенге в футболе нужно адресовать не к федерации футбола. Здесь нужно четко подразделять, что и откуда берется. КФФ отвечает за функционирование сборных, проведение чемпионата, а также за поддержку, развитие и популяризацию всего футбола в Казахстане в целом.

Миллиардные средства в футбол, а точнее в клубы, идут от государства как раз через управления физической культуры и спорта, акиматы городов или областей. Именно в регионах формируются бюджеты, выделяемые на спорт, в том числе и на содержание профессиональных команд. Не последнюю роль здесь играют амбиции руководителей регионов.

К слову, разгосударствление профессиональных футбольных клубов является разумной мерой. Их переход на частные рельсы станет процессом небезболезненным для этого вида спорта в Казахстане. Но только это позволит говорить о дальнейшем развитии. Впрочем, пока серьезных предпосылок к такой реформе не наблюдается - большинство клубов, несмотря на урезание бюджетов, продолжают существовать за счет государства. Это, видимо, уже другая история.

Депутат привел в пример Узбекистан и выступил против госфинансирования футбола после 0:8 от Франции

Напомним, сборная Казахстана в заключительном матче отбора на ЧМ-2022 уступила Франции со счетом 0:8. Команда Талгата Байсуфинова набрала три балла и финишировала на последнем месте в группе D.

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Метки:
MMA Хамитов Куат Казахстан Резников Артем Головкин Геннадий КПЛ-2021 ЧМ-2022 Сборная РК по футболу Байсуфинов Талгат УЕФА КФФ Токаев Касым-Жомарт

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