Куат Хамитов резко отреагировал на крупное поражение сборной Казахстана от Франции

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов в резкой форме отреагировал на поражение национальной команды от сборной Франции в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев.

"Футбол в Казахстане - это как про...итутка, от которых нет пользы, но им продолжают платить за это...

Хотя сверху всего сидят взрослые шалы, которым пора уже, пора завязывать заниматься делом молодых и заняться чем-нибудь полезным!

Например, то, что у нас в крови боевые виды. Ну или лучше отдайте эти деньги больным и малоимущим", - написал он в Instagram.

Напомним, что Франция оформила прямую путевку в финальную часть турнира, набрав 15 очков в семи матчах, тогда как казахстанская команда с тремя баллами осела на последнем, пятом месте в турнирной таблице группы D. Талгат Байсуфинов нашел объяснение провалу в Париже.