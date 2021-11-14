Байсуфинов нашел объяснение 0:8 в матче с Францией

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов прокомментировал матч с Францией в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев.

"Мы сказали нашим игрокам не бояться, показать свой характер. Как-то мы должны были развивать нашу игру. Поражение всегда болезненно для тренера, какие бы ни были проблемы в команде, это моя ответственность прежде всего. Мы не были готовы, мы обсудим это и проанализируем игру. Это очень больно, это очень неприятно, у нас были возможности поиграть, но мы не дошли до конца. Здесь мы видим, что не были уверены в своих силах, в себе. Нечего добавить, счет говорит за себя", - приводит слова Байсуфинова bfmtv.com.

Напомним, что Франция набрала 15 очков и вышла на ЧМ с первого места в группе D. Казахстан, сыгравший последний матч в отборе, с тремя очками расположился на последней, пятой строчке.

16 ноября встретятся Босния - Украина, Финляндия - Франция.