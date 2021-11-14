Казахстан проиграл Франции со счетом 0:8 и завершил отбор на ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу

Сборная Казахстана по футболу потерпела крупное поражение от Франции в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась со счетом 8:0. Начало разгрому на шестой минуте положил Килиан Мбаппе. Спустя шесть минут форвард ПСЖ оформил дубль, еще через 20 минут - хет-трик.

Во втором тайме дубль сделал Карим Бензема. Еще по голу забили Адриен Рабьо и Антуан Гризманн, реализовавший пенальти. Восьмой мяч забил Мбаппе, оформив покер.

Сборная Франции оформила прямую путевку в финальную часть турнира, в семи матчах набрала 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы D. Казахстанская команда (3) - на последнем, пятом месте.