"Дайте ММА-бойцам половину того, что получают футболисты, и мы захватим всю Америку". Хамитов ответил Алиеву

Казахстанский боец ММА Куат "Найман" Хамитов ответил известному казахстанскому игроку и тренеру Али Алиеву, обвинившему его в хайпе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Перепалка возникла из-за критики бойца в адрес сборной Казахстана по футболу, которая в гостевом матче отборочного раунда чемпионата мира-2022 со счетом 0:8 проиграла Франции.

Алиев после этого отметил, что Хамитов просто хайпует на болезненных поражениях.

"Только что прочитал интервью Алиева и решил ответить. Ну, во-первых, вообще эти миллиарды выделяются вам для того, чтобы вы показывали результаты на мировой арене, а не для того, чтобы вы к нам привезли каких то футбольных звезд! Нам вообще плевать на них... За те деньги и я мог бы привезти в Казахстан самых лучших стриптизерш мира, и это ничего бы не поменяло в стране!

А что касается меня, то неважно, где я выступаю. В организации N1 в мире и N10. Самое главное, за 11 лет карьеры в ММА я не потратил и не взял рубля народных средств, ни рубля, и горжусь этим! Я ведь патриот и выступаю за честь страны, а не за деньги, как вы!

Кстати, AMC FIGHT NIGHTS в свое время входила в топ-5 лучших организаций мира! Да и посмотрите на нас, наши бойцы без единой помощи государства выиграли все пояса мира и своими силами продолжают выступать в UFC. Вы дайте нам половину того, что получают футболисты, я вам гарантирую, мы захватим всю Америку и покажем, кто такие казахстанцы!" - написал Хамитов в Instagram.