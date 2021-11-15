"Хамитов хайпует на поражениях в футболе. А сам он смог привезти в Казахстан мировых ММА-звезд?". Али Алиев ответил на критику "Наймана"

Казахстанский боец ММА Куат "Найман" Хамитов после разгромного поражения от Франции со счетом 0:8 в отборочном цикле чемпионата мира-2022 в резкой форме раскритиковал отечественный футбол, сообщает корреспондент Vesti.kz. Тогда как известный казахстанский игрок и тренер Али Алиев в беседе с блогером Sports.ru Казахстан Archi Arsenal отметил, что Хамитов просто хайпует на болезненных поражениях.

При этом, как отметил Алиев, сам Куат никогда не выступал на серьезном международном уровне и комментировать такие поражения ему не с руки.

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- Али, как вы отнеслись к высказыванию борца Куата Хамитова, в котором он сравнил наш футбол с женщинами легкого поведения?

- Мы, футболисты и тренеры, с уважением относимся к любому виду спорта в нашей стране. Всегда болеем за наших бойцов, даже когда бои проходят ночью, мы всегда у телеэкранов переживаем за них. Сегодня мировые тенденции, а также статистика говорят о том, что футбол - это спорт номер один. В том числе и в Казахстане больше всего людей и детей задействованы именно в футболе.

На мой взгляд, Хамитов просто ловит хайп на таких высказываниях. Почему он ничего не говорил, когда недавно наша сборная достойно набирала очки в матчах с Украиной и Боснией? Он начинает так высказываться только после поражений, чтобы привлечь к себе внимание.

При этом, насколько я могу судить, сам Хамитов бьется далеко не с лучшими бойцами и выступает не в самом лучшем промоушене AMC Fight Night. Успехи Хамитова в MMA позволили привезти в нашу страну на поединок МакГрегора, Хабиба или кого-то еще из мировых звезд?

Футбол же в Казахстан привозил чемпионов мира - сборную Франции, а также ведущие мировые футбольные клубы - "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико". Да, возможно, мы уступаем им по классу, но у нас есть право по спортивному принципу выходить с ними на одно футбольное поле.

Безусловно, у нас в футболе есть проблемы. Но мы сами обязательно сделаем выводы и станем еще сильнее.

Пользуясь случаем, я хочу поддержать и пожелать успехов Шавкату Рахмонову, Сергею Морозову, Жалгасу Жумагулову и Марии Агаповой, которые бьются на серьезной международной арене. Если сравнить с футболом, они выступают на уровне Лиги чемпионов и чемпионата мира. Желаю им больших побед в UFC! Вместе мы - сила!

Хамитову желаю успехов в его промоушене и чтобы он, говоря футбольным языком, когда-то смог услышать гимн Лиги чемпионов.

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Напомним, для команды Талгата Байсуфинова этот матч стал заключительным в квалификационном турнире. С тремя очками она расположилась на последнем, пятом месте в группе D. Для нее это поражение оказалось самым крупным в истории.