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Сборная Казахстана по футболу потерпела самое крупное поражение в своей истории

Сборная Казахстана по футболу потерпела самое крупное поражение в своей истории
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Поражение от Франции стало самым крупным в истории сборной Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Париже подопечные Талгата Байсуфинова уступили со счетом 0:8. Для них это был заключительный матч отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Прежде казахстанцы проигрывали со счетом 0:6 командам Турции и России. Туркам уступили 8 июня 2005 года в Алматы в рамках отборочного турнира ЧМ-2006, а россиянам в товарищеском матче 23 мая 2008 года в Москве.

Отметим, что известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов в резкой форме отреагировал на последнее поражение национальной команды. Наставник же сборной Талгат Байсуфинов нашел объяснение провалу в Париже.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Франция Байсуфинов Талгат

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