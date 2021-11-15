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"О каких миллиардах идет речь?". В КФФ после разгрома от Франции раскрыли поступления из госбюджета

"О каких миллиардах идет речь?". В КФФ после разгрома от Франции раскрыли поступления из госбюджета
©Vesti.kz. Турар Казангапов
Новости спорта Футбол Сборные

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин прокомментировал разгромное поражение национальной сборной от Франции в последнем матче отбора на ЧМ-2022. Он рассказал о деньгах, выделяемых федерации из государственного бюджета, а также об отсутствии у футболистов резерва. 

"Прежде всего, хочется попросить прощения у отечественных болельщиков за неудачу в игре с Францией. Каждое поражение мы переживаем внутри себя. Добавлю, что из-за потерь большой группы ведущих футболистов сыграть оптимальным составом в Париже мы, к сожалению, не смогли.

На сегодняшний день стоит констатировать, что у нас нет резерва национальной команды. Те игроки, которые заменили лидеров команды, не готовы еще играть на международном уровне. 

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Что касается критики общественности, то скажу открыто: в уходящем и предыдущем годах Казахстанская федерация футбола получила из государственного бюджета по 200 миллионов тенге, которые были направлены на подготовку и организацию сборов для различных сборных к международным соревнованиям – юношеские (U17, U19), молодежная U21, Blind-Football (футбол для незрячих), женские, национальная, пляжная, а также футзальная сборные. О каких миллиардах идет речь?

С будущего года Казахстанская федерация футбола приняла решение - отказаться от финансирования за счет государственных и квазигосударственных структур. Финансироваться организация будет за счет поступлений средств УЕФА, а также привлечения спонсорских денег. 

Поэтому тем критикам и популистам, которые хотят сделать себе рекламу на волне неудач сборной, скажу: вы хотя бы попробуйте вникнуть в суть самой проблемы, изучите матчасть, прежде чем нести бред.

Футбол всегда был и будет жить в нашей стране. Это, несомненно, спорт номер один, которым живут миллионы людей. Естественно, чтобы вывести его на новый уровень, нужны годы и поддержка всех неравнодушных. Когда выигрывает сборная, вы забываете о той грязи, которую лили вчера на этих парней и говорите, что всегда поддерживали их. Поэтому с командой нужно быть всегда - и в дни поражений, и в дни побед.

Также добавлю, что в ближайшее время вместе с главным тренером национальной сборной проведем встречу с ведущими спортивными журналистами, чтобы ответить на волнующие общественность вопросы", - цитирует Айтхожина сайт КФФ.

Напомним, что сборная Казахстана завершила отбор на ЧМ-2022 на последнем месте группы D. В последней игре в Париже команда пропустили восемь безответных мячей от Франции. 

Сейдахмет - капитан, Самородов - надежда, Нурдаулетов - в поиске. Молодежная сборная Казахстана проваливается в отборе ЧЕ

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 КФФ

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