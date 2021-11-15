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"Везде шумят, что нам надо в отставку". Байсуфинов извинился перед болельщиками и оценил отбор на ЧМ-2022 по футболу

"Везде шумят, что нам надо в отставку". Байсуфинов извинился перед болельщиками и оценил отбор на ЧМ-2022 по футболу
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги отборочного раунда чемпионата мира-2022, передает KazFootball.kz. Он также высказался о своем будущем.

- Какие выводы были сделаны после матча с Францией?

– В первую очередь, я хочу попросить прощения у всех болельщиков и нашего народа. Я несу полную ответственность за результат как главный тренер команды. Считаю, что игрокам необходима ваша поддержка. Ведь других игроков у нас нет. Вы сами видели, Франция показала всю свою силу. С первых минут они вышли с тремя нападающими и сделали результат.

– Знаем, что вы остались недовольны игрой некоторых игроков. Кажется, будто Максат Тайкенов и Еркин Тапалов не прогрессируют с момента их дебюта в сборной. Не считаете ли вы, что они не смогли влиться в коллектив?

– Не хочу отдельно говорить об игроках. Мы вышли на поле как одна команда.

– В матче с Францией не смогли принять участие такие игроки как Асхат Тагыберген, Сергей Малый и так далее. Можете назвать причину их отсутствия?

– Сами знаете, сколько игроков пропустили матч с Францией. Они остались в Казахстане. Например, тот же Абзал Бейсебеков готовился к матчу с Таджикистаном. Но, когда он вышел с гостиницы, нам говорят, что ему нужно делать операцию.

У Асхата Тагыбергена проблемы с коленом и он не поехал на матч с Францией. Сергей Малый тоже был с микротравмой. Сейчас они готовятся и должны принять участие в завтрашней игре. Тем более, у нас был такой долгий путь, в котором тяжело сидеть в одном положении столько времени. Посоветовались с докторами, и они нам сказали, что будет лучше, если они останутся в Казахстане.

Сейчас к нам прибыл еще и Бахтиер Зайнутдинов. После игры нам пришлось экстренно позвонить Алексею Щеткину, и мы вызвали его на матч с Таджикистаном. Что поделать? Такая ситуация, нам не хватает игроков.

Пользуясь случаем, попробую подвести краткий итог отборочного цикла. Изначально, когда меня приглашали на пост главного тренера, была выработана четкая стратегия, которую я получил от Казахстанской федерации футбола в лице президента Адильбека Рыскельдиновича, генерального секретаря Азамата Сериковича. Когда мы узнали нашу группу и соперников, то не имели права не воспользоваться этой ситуацией. Была поставлена задача - достойно выступить в этой группе, чтобы не было разгромных поражений. Отчасти, нам это удавалось до заключительной игры.

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Еще раз приношу извинения перед всеми болельщиками, перед всем народом за такой результат. Но есть реальные причины, которые вы все прекрасно видите. Уровень соперника говорит сам за себя. К тому же, перед нашей игрой, Финляндия выиграла Боснию, а следующая игра у них с Францией. Полный стадион в Париже гнал команду вперед, так как решалась задача выхода на чемпионат мира. Получилось, что мы именно попали под этот каток. Плюс, мы очень многих игроков недосчитались.

Вторая задача - плавно выполнить перезагрузку в сборной. Одни и те же люди, как минимум на протяжении десяти лет играли за национальную сборную. Нам нужны были новые лица в виде молодых футболистов. Этим самым мы показали наши текущие проблемы. У нас нет ближайшего резерва. Руководители федерации именно эту работу и хотели увидеть. Уверен в том, что они предпримут какие-то меры. Надо что-то менять в чемпионате Казахстана, в регламенте, чтобы помогать нашим местным футболистам. Я тоже сторонник естественного, а не искусственного.

Наша необходимость - поддерживать молодых футболистов, чтобы у них была игровая практика. Мы постоянно общаемся с Кайратом Нурдаулетовым. У него в молодежной сборной очень большая проблема - только три футболиста стабильно получают игровое время в чемпионате Казахстане, а остальные без игровой практики. И когда они приезжают в молодежную сборную, то первые пару дней поднимают свое физическое состояние.

В сборной, в основном, поддерживающие варианты тренировочного процесса, а в клубах работают над их функциональным состоянием и другими моментами. Именно по этой причине в марте мы взяли несколько игроков и выпустили их с Францией. Больше мы оттуда никого не брали. Мы договорились, чтобы молодежная сборная этот год отыграла одним и тем же составом.

Один умник пишет: "Самородова надо брать". Ну ребят, смотрите на реальные вещи. Он болел, столько не играл. В молодежной сборной на замену выходит и забивает. Мы уже пустили в бой с Францией наш состав, недосчитавшись опытных футболистов.

И вы сами видели, что с нами сделали французы. Наши футболисты прекрасно понимают, что на таком уровне мы пока не готовы играть. На большее пока что они не способны. Поэтому вместо того, чтобы винить ребят, я предлагаю больше их поддержать. Мало того, что ты играешь в чемпионате Казахстана, получаешь игровую практику. Надо больше работать над собой и понимать разницу уровней.

Забегая вперед, подведу итоги: если бы не эта игра с Францией, то первую задачу, выступить достойно, мы бы выполнили. Самое главное, что мы показали болельщикам, общественности и руководству Казахстанской федерации футбола, что с резервом у нас очень и очень плохи дела. Если у наших ребят не получается уезжать за рубеж, то значит, нужно в чемпионате Казахстана создать конкурентную среду и делать календарь так, чтобы он был соревновательным в плане игрового ритма.

У победы много отцов, а поражение - сирота. Полностью беру ответственность на себя. Считаю, что надо поддержать ребят, у нас завтра игра. Хочешь не хочешь, они все равно читают весь негатив в интернете. Это очень сильно сказывается на ребятах.

Самое страшное, что всякие спортсмены, которые выступают на таком уровне, пишут ерунду. В момент перезагрузки сборной так бывает. Мы еще более-менее плавно прошли эту перезагрузку. Те ребята, которые появились в сборной, понимают всю эту ответственность. Очень много опытных футболистов потеряли: Серикжан Мужиков, Абзал Бейсебеков после операций, Ян Вороговский получил травму.

С надеждой смотрим в будущее. Те цели и задачи, которые преследовали руководители Казахстанской федерации футбола, думаю, что наш тренерский штаб помог показать все эти проблемы. Уверен, что они предпримут правильные шаги по тому, чтобы помочь и поднять наш казахстанский футбол.

– Прошло ровно 11 месяцев с момента вашего назначения на пост главного тренера сборной Казахстана. Тогда вы поделились своими ожиданиями перед квалификацией, которая сейчас уже закончилась. Теперь впереди Лига наций. Какие задачи ставите?

– Везде шумят, что нам надо в отставку. Проблем нет. У меня в конце года заканчивается контракт. Какие задачи? Это мы будем обговаривать с федерацией. Те люди, которые переживают и не хотят видеть меня у руля национальной сборной, им просто хочу сказать - не переживайте, контракт заканчивается, никаких проблем.

Я на себя взял эту ответственность, результаты останутся на мне. Это история. Я за это буду переживать, и я за это буду отвечать. Это будет со мной идти всю жизнь. Но не надо драматизировать и излишне делать из этого трагедию. Считаю, что сборная Казахстана - это достояние вас всех. Я отработаю, контракт закончится, и если так надо, то пусть будет новый главный тренер, нет проблем.

Самое главное, что мы показали, что у нас есть. Придет новый тренер, и я всегда ему смогу помочь и подсказать, что мы уже сделали, каких мы футболистов просмотрели. Характеристику по каждому игроку мы дадим.

Лига наций? Мы пока не разговаривали на эту тему. Знаю, что весной у нас есть две игры против Молдовы. Про это мы будем обсуждать уже после матча с Таджикистаном. 

- Мы дважды сыграли вничью с Украиной, была ничья и с боснийцами. Вас можно охарактеризовать как хорошего тренера по вашей проделанной работе. Поступают ли вам предложения от сборных либо от каких-либо клубов?

– Нет, таких разговоров не было. Во Франции нас журналисты тоже поблагодарили за выступление. Вы тоже сами видите, у нас есть положительные моменты. Спасибо вам за то, что вы обращаете на это внимание. Наши игроки показали все, на что они способны. Да, нам было трудно. С Украиной мы сыграли две игры: 1:1 – на выезде, когда по нашим воротам нанесли 29 ударов, и 2:2 – в родных стенах, 25 ударов по нашим воротам. И вот, игра с Францией: 13 ударов – 8 голов. Сами видите разницу. Как говорится, на одну удачу нельзя надеяться.

Напомним, что сборная Казахстана завершила отбор на ЧМ-2022 на последнем месте группы D. В последней игре в Париже подопечные Байсуфинова пропустили восемь безответных мячей от Франции.

Завтра, 16 ноября, команда в Нур-Султане проведет товарищеский матч против Таджикистана.

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Метки:
Байсуфинов Талгат Сборная РК по футболу ЧМ-2022

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