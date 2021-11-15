Круче Роналду и Ибрагимовича. Мбаппе в одиночку учинил разгром, или кто больше всего огорчал сборную Казахстана

Поражение от Франции со счетом 0:8 стало самым крупным в истории сборной Казахстана, а четыре гола форварда чемпионов мира Килиана Мбаппе - первый покер в ворота казахстанцев за все годы выступлений на международной арене. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из мировых звезд ранее больше всего огорчал сборную Казахстана.

Напомним, Мбаппе в матче отбора на ЧМ-2022 в Париже отличился на шестой, 12-й, 32-й и 87-й минутах.

До этого в матчах с нашей командой лишь два игрока оформляли хет-трики. В сентябре 1997 года форвард сборной Южной Кореи Чхе Ен Су забил три мяча в ворота Олега Воскобойникова. Матч отборочного турнира ЧМ-1998, состоявшийся в Сеуле, завершился победой хозяев со счетом 3:0.

А в октябре 2007 года нападающий сборной Польши Эби Смолярек оформил хет-трик в матче отбора на Евро-2008 в Варшаве. Он огорчил Давида Лорию во втором тайме. К этому моменту Казахстан вел 1:0, но в итоге уступил со счетом 1:3.

Между тем Мбаппе стал первой звездой мировой величины, на счету которого четыре мяча в ворота нашей сборной. До этого столько же голов, но в разных матчах с Казахстаном в период выступления национальной команды под эгидой УЕФА, помимо упомянутого выше Смолярека, оформляли Фатих Текке (Турция) и Сергей Назаренко (Украина).

Топовые европейские футболисты забивали в наши ворота меньше, чем перечисленные игроки. Так, по три гола в разных матчах на счету: Уэйна Руни (Англия), Мирослава Клозе и Томаса Мюллера (оба - Германия), Кристиана Эриксена (Дания), Арда Турана и Бурака Йылмаза (оба - Турция), а также Симау Саброзы (Португалия).

В прошедшем матче дубль в наши ворота на свой счет записал Карим Бензема. Ранее в поединках с национальной командой по два гола в одном или в нескольких матчах забивали такие мировые величины и другие звезды европейского футбола, как Генрих Мхитарян (Армения), Марко Ройс и Марио Гетце (оба - Германия), Ангелос Харистеас (Греция), Робби Кин (Ирландия), Роберт Левандовски (Польша), Криштиану Роналду (Португалия), Денис Черышев (Россия), Нихат Кахведжи (Турция), Андрей Шевченко (Украина) и Теэму Пукки (Финляндия).

По одному голу в играх с нашей национальной командой забивали такие футболисты, как Златан Ибрагимович (Швеция), Эден Азар, Венсан Компани и Ромелу Лукаку (все - Бельгия), Давид Алаба (Австрия), Фрэнк Лэмпард и Рио Фердинанд (оба Англия), Артем Дзюба (Россия), Робин ван Перси, Клаас-Ян Хунтелаар, Уэсли Снейдер и Джорджиньо Вейналдум (все - Нидерланды), Марио Гомес, Лукаш Подольски, Бастиан Швайнштайгер и Илкай Гюндоган (все - Германия), Александр Глеб (Беларусь), Яри Литманен (Финляндия), Йон-Даль Томассон (Дания), Лука Модрич (Хорватия) и Антуан Гризманн (Франция).

"Мы уважали соперника". Дешам - о разгроме над Казахстаном в отборе ЧМ-2022

Напомним, сборная Казахстана завершила отборочный турнир к ЧМ-2022 разгромным поражением от Франции - 0:8. Команда Талгата Байсуфинова с тремя очками заняла последнее место в группе D. Французы, набрав 15 баллов, квалифицировались на чемпионат мира. А за второе место в нашей группе идет борьба между командами Финляндии (11 очков) и Украины у которой девять баллов. В ночь на 17 ноября финны примут Францию, а украинцы сыграют на выезде с боснийцами.

Что касается сборной Казахстана, то 16 ноября она проведет последний матч в году. В товарищеской игре, которая состоится в Нур-Султане, подопечные Байсуфинова встретятся с Таджикистаном. Начало в 19:00 по столичному времени.

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