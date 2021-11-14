"Мы уважали соперника". Дешам - о разгроме над Казахстаном в отборе ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Казахстаном в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

Встреча в Париже завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев.

"Да, цель состояла в том, чтобы пройти квалификацию, но, кроме того, есть стиль, удовольствие, которое футболисты должны получать, играя вместе, особенно в атаке. Это хорошо, каждый получил свой кусок пирога. Это результат как вознаграждение для нас за все, что мы хорошо делали в первом и во втором таймах. Мы играли в правильном темпе. Есть риск, что в перерыве команда могла расслабиться, но нет, мы продолжили играть, так как уважали соперника. Это очень красивый футбольный вечер", - приводит его слова bfmtv.com.

Напомним, что Франция оформила прямую путевку в финальную часть турнира, набрав 15 очков в семи матчах, а вот казахстанская команда с тремя баллами осела на последнем, пятом месте в турнирной таблице группы D.