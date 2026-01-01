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Килиан Мбаппе

Франция  Франция   Камерун  Камерун  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
27 лет
Дата рождения
20 декабря 1998
Команды
Франция
Вид спорта
Футбол
Рост, см
178
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
73
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды Новости спортсмена

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат мира 2018

Команда
Франция

Игры
7

Гол + Пас
4+0

Желтые карточки
2

Мин
535

Чемпионат Европы по футболу 2020

Команда
Франция

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Мин
360

Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа

Команда
Франция

Игры
2

Гол + Пас
4+1

Пенальти
+0/-1

Мин
120

Чемпионат мира 2022

Команда
Франция

Игры
7

Гол + Пас
8+2

Пенальти
+2/-0

Мин
568

Лига чемпионов 2023/24

Команда
ПСЖ

Игры
11

Гол + Пас
8+0

Пенальти
+3/-0

Желтые карточки
1

Мин
961

Чемпионат Европы по футболу 2024

Команда
Франция

Игры
5

Гол + Пас
1+1

Пенальти
+1/-0

Желтые карточки
1

Мин
465

Лига чемпионов 2025/26

Команда
Реал М

Игры
1

Гол + Пас
3+0

Пенальти
+1/-0

Мин
81

Чемпионат мира 2026

Команда
Франция

Игры
1

Гол + Пас
2+0

Мин
90


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