Килиан Мбаппе
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Чемпионат мира 2018
Команда
Франция
Игры
7
Гол + Пас
4+0
Желтые карточки
2
Мин
535
Чемпионат Европы по футболу 2020
Команда
Франция
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Мин
360
Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа
Команда
Франция
Игры
2
Гол + Пас
4+1
Пенальти
+0/-1
Мин
120
Чемпионат мира 2022
Команда
Франция
Игры
7
Гол + Пас
8+2
Пенальти
+2/-0
Мин
568
Лига чемпионов 2023/24
Команда
ПСЖ
Игры
11
Гол + Пас
8+0
Пенальти
+3/-0
Желтые карточки
1
Мин
961
Чемпионат Европы по футболу 2024
Команда
Франция
Игры
5
Гол + Пас
1+1
Пенальти
+1/-0
Желтые карточки
1
Мин
465
Лига чемпионов 2025/26
Команда
Реал М
Игры
1
Гол + Пас
3+0
Пенальти
+1/-0
Мин
81
Чемпионат мира 2026
Команда
Франция
Игры
1
Гол + Пас
2+0
Мин
90