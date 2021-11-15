Сейдахмет - капитан, Самородов - надежда, Нурдаулетов - в поиске. Молодежная сборная Казахстана проваливается в отборе ЧЕ

Состояние казахстанского футбола подчеркивают не только результаты национальной сборной, но и молодежной, что вдвойне обидно, ведь у нас не остается даже надежды в светлое будущее. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему у нашей "молодежки" дела идут еще хуже, и как подопечные Кайрата Нурдаулетова выступают в отборочном цикле к чемпионату Европы 2023 года.

На данный момент молодежная сборная Казахстана провела пять матчей в отборе и во всех уступила. В трех из них - с минимальной разницей, но, так или иначе, это поражения.

Нурдаулетов долгое время исходил из тактики в два центральных защитника, то есть четыре в линию. Так он в основном играл на турнире в Турции и так начал цикл в домашней игре с Бельгией. Но затем молодой тренер перешел на три центрбека. Связан ли этот переход с тем, что сейчас так действуют многие команды в КПЛ и национальная сборная, - вопрос открытый, но подобная трансформация вполне объяснима.

Хотя, бывший тренер национальной сборной Павел Петрович Черепанов считает, что "молодежка" все равно действует иначе, и это не совсем правильно: "В большинстве стран исповедуют одну игровую модель, структуру для сборных команд. Спрашивается, а почему у нас кто что хочет, то и делает. Почему Нурдаулетов играет 5-4-1, в то время как национальная команда действует по схеме 3-5-2. Это разнобой, так не должно быть. То есть крайние защитники в "молодежке" играют именно в обороне, а в сборной это настоящие латерали, они активно поддерживают атаку.

Плюс надо воспитывать нападающих, а не сидеть в обороне по девять человек. Никакой перспективы в этой "молодежке" не вижу. Может быть, Нурдаулетов заточен на результат, может, он так амбициозен, хотя главная идея молодежной сборной - это подготовка кадров для национальной. В итоге у нас ни результата, ни кадров".

Результатов у нас действительно нет и это факт. Да, группа сложная, но с другой стороны, еще в прошлом цикле наша команда обыгрывала Израиль и Черногорию.

Что касается кадров, то здесь существуют разные проблемы. Например, вызывает вопросы вызов на сбор в октябре Динмухамеда Кашкена. На тот момент защитник уже покинул "Актобе", был без практики, но Нурдаулетов не только вызвал игрока, но и поставил его в стартовый состав на матч с Турцией. К слову, на недавний матч с Шотландией Кашкена уже не пригласили, фактически на его место вызвали Егора Ткаченко из "Кайрат-Москва".

Общая проблема "молодежки" также заключается в количестве игрового времени, которое предоставляют игрокам в КПЛ - больше половины состава чаще выступает за резервные команды своих клубов. По сути, регулярную и весомую практику получали лишь Эльхан Астанов из "Ордабасы" и Арман Кенесов из "Кайсара", также более-менее часто или хотя бы со скамейки в "Таразе" выходили Абылайхан Жумабек и Динмухамед Караман.

Много играл и Максим Самородов, но он пропустил несколько матчей за сборную U-21 из-за травмы. К слову, именно нападающий "Актобе" отличился в игре с шотландцами, выйдя при этом на замену. Самородов может стать лидером этой "молодежки" и помочь ей набрать очки в цикле, только вот по своему потенциалу и данным он уже вполне может выступать и за взрослую сборную.

Также Нурдаулетов с каждым матчем все больше начал доверять Еркебулану Сейдахмету. Более того, с Шотландией игрок "Кайрата" появился с капитанской повязкой. Подобное доверие Еркош пока никак не преобразовал на поле в голы или ассисты.

Пока лучший по содержанию, самоотдаче и качеству игры в атаке матч "молодежка" провела с Данией дома, но в остальном команда проигрывала, почти не имея шансов на положительный результат. Персонально пока ближе всех к национальной сборной из нынешней "молодежки" лишь два игрока - Астанов и Самородов. В итоге, подпитка для основной сборной действительно минимальная.

Нурдаулетов выбрал очень сложную для себя работу, учитывая, что это его первый самостоятельный опыт. Он не имеет возможности каждодневно работать с игроками, а с молодыми очень важно донести информацию и, как правило, на это требуется много времени (гораздо больше, чем недельный цикл).

Пока совершенно непонятно, как эта команда может качественно прибавить, что именно хочет видеть Нурдаулетов и в целом, есть ли потенциал для роста именно у этого поколения.