"О Казахстане узнали от Головкина, а не от футболистов". Куат Хамитов нашел поддержку за критику 0:8 от Франции

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников поддержал своего коллегу по цеху Куата "Наймана" Хамитова, который ранее выступил с критикой в адрес футболистов.

"Поддерживаю, брат! Мы поднимаем флаг страны на международных аренах, но государство нас не поддерживает. От кого узнали о Казахстане как о спортивной стране? От Головкина или от футболистов? От бойцов ММА или от баскетболистов? Казахстан всегда славился воинами. Я не против футбола, но я за то, чтобы и профессиональные бойцы были на государственном обеспечении", - написал Резников в сториз в Instagram.

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Напомним, Хамитов обрушился с критикой после того, как сборная Казахстана проиграла Франции со счетом 0:8 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Футбол в стране боец сравнил с "девушками легкого поведения".

После этого известный казахстанский тренер Али Алиев заявил, что Хамитов просто хайпует на болезненных поражениях в футболе. В ответ "Найман" отметил, что если бы бойцам ММА дали половину того, что получают футболисты, то они бы "захватили всю Америку".

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