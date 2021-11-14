Футболист сборной Казахстана показал фото из Парижа после 0:8 и взбесил фанатов

Форвард сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов в соцсетях опубликовал фотографии из Парижа, чем вызвал гнев у фанатов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На своей странице в Instgram футболист выложил селфи на фоне Эйфелевой башни. В комментариях Аймбетова назвали туристом и "мешком".

"Выиграть матч - нет, фоткатся с башней - да, "не оправдали надежду, опозорили на весь мир", "Фу блеа позор", - написали другие фанаты.

Напомним, что сборная Казахстана проиграла Франции со счетом 0:8 и стала последней в группе отбора на чемпионат мира-2022.