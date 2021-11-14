"Это не 0:8. Это 105 миллиардов тенге". Президента КФФ призвали уйти в отставку после разгрома от Франции

Депутат Мажилиса Парламента РК Мурат Абенов высказался о плачевном положении дел в казахстанском футболе после разгромного поражения национальной сборной от Франции (0:8) в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

В частности, он призвал остановить "разбазаривание" денег в казахстанском футболе и Президента Касым-Жомарта Токаева обратить внимание на эту проблему.

"Футбол ворует деньги у детей. 200 закрытых спортивных сооружений можно было бы построить на деньги, потраченные за три года на футбол. С большим футболом за народные деньги надо прекращать. Это разбазаривание средств и в без того сложные времена. Если олигархи от спорта хотят поразвлечь себя, потешить самолюбие, то пусть это сделают за свой счет. Страны, добившиеся успехов в развитии футбола, делают это за счет очень успешных финансово частных клубов. У нас же это дорогая игрушка близких к власти олигархов.

В каждом регионе значительная часть бюджета идет на футбол. Но не на детские секции, а на покупку легионеров, на откаты, на взятки судьям. По информации Дидара Смагулова, баснословные суммы - 105 миллиардов 620 миллионов тенге - потрачено на футбол за последние 3 года. Сколько можно было бы построить спортивных объектов для детей в регионах на эти деньги. Если в среднем одно быстро возводимое сооружение стоит 500 миллионов, то около 200 спортзалов можно было бы построить для простых сельских ребят. Олигархи, вы украли уже все недра, все госзакупки ваши. Оставьте в покое спорт. Не нужны нам глобальные амбиции. Дайте возможность вырасти здоровому поколению.

Президенту Токаеву нужно обратить внимание на эту проблему. Некоторые превратили футбол в подобие нефтяной скважины, которая качает деньги из бюджета, не давая полноценно финансировать другие массовые виды спорта и строить современную доступную инфраструктуру. И Антикоррупционной службе надо назначить проверку бесконечно раздутых бюджетов региональных клубов. Там будет совсем не сложно вычислить миллиардные хищения, так как многие транзакции легко отследить, ведь как-то обналичивают деньги на взятки судьям и откаты чиновникам", - написал Абенов на своей странице в Facebook.

Также депутат поддержал инициативу Мухтара Тайжана, который призвал президента Казахстанской федерации футбола Адильбека Джаксыбекова подать в отставку.

"У каждого провала есть фамилия, имя и отчество. Так вот, господин Джаксыбеков, это правда, что в последние 3 года на футбол было выделено 105 миллиардов тенге? А за 20 лет сколько? Если правда, то на черта нам такой футбол? Это напоминает стиральную машину по отмывке бюджетных средств! Конечно, это не 450 миллиардов тенге, которые государство вбухало в ваш банкрот Цеснабанк, но и 105 миллиардов - сумма огромная!

Такие деньжища лучше врачам платить, учителям, рядовым госслужащим! На черта нам сдался такой дорогой и беспонтовый футбол? Адильбек Рыскельдинович, я думаю, Вам пора в добровольную отставку с этой общественной должности! Хорошо, если бы Антикорр проверил всю эту спортивную отмывалку госденег", - написал Тайжан.