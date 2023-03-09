Новичок из РПЛ и проблемы костяка "Астаны". Кого Адиев вызовет в сборную Казахстана на матчи Евро

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Сегодня 13:25
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На этой неделе был опубликован расширенный состав сборной Казахстана на матчи отбора чемпионата Европы-2024. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о потенциальных дебютантах и проблемах некоторых лидеров, которые представляют "Астану"

В первую очередь обратим внимание сразу на несколько новых имен в списке Магомеда Адиева. Правый защитник Лев Скворцов оказался в числе кандидатов еще минувшей зимой. Безусловно, повлиял трансфер игрока в клуб российской премьер-лиги "Химки". На сборах с подмосковным клубом он неплохо себя проявил, получил контракт и теперь попробует заиграть в чемпионате России. В первом матче после возобновления РПЛ Скворцов не играл, просидев весь матч в запасе. Если Лев так и не получит шанс в клубе до международной паузы, то вызов от Адиева в окончательный список представляется маловероятным.

Больше шансов на приглашение имеют молодые игроки атаки. Вингер "Тобола" Ислам Чесноков оформил отличный гол в первом туре КПЛ и мгновенно оказался в списках тренерского штаба сборной. Надо сказать, что давненько в главной команде страны не появлялось новичков из Усть-Каменогорска, а Чесноков как раз является воспитанником местного "Алтая". До перехода в "Тобол" Ислам провел два продуктивных года в Беларуси за "Белшину" - сыграл 59 матчей, забил 11 голов и отдал 11 ассистов. 

Столь же уверенный старт сезона получился у атакующего полузащитника "Астаны" Владислава Прокопенко. До 22 лет воспитанник столичного клуба получал игровое время лишь в кубковых матчах, уходил в аренду, и казалось, что возможность заиграть в "Астане" уже вряд ли возникнет. Но на прошедших зимних сборах все изменилось. Прокопенко все чаще начинал в основе и подтвердил свой статус уже в официальных играх. В матче с "Ордабасы" за Суперкубок он отработал 79 минут, а в первом туре КПЛ с "Шахтером" сыграл 73 минуты и отметился голом. Пожалуй, шансы Прокопенко оказаться в финальной заявке сборной Казахстана наиболее высоки, более того, не исключено, что он получит время в одном из матчей. 

Если кураж новых молодых игроков должен радовать Адиева, то вот положение некоторых лидеров прошлогоднего созыва его, напротив, может разочаровывать. В частности, Аслан Дарабаев остается запасной опцией в "Астане" при Григории Бабаяне. В двух матчах нового сезона хавбек пока сыграл лишь 17 минут. Положение Дарабаева вряд ли сильно поменяется, ведь столичный клуб хотел расстаться с ним зимой, но действующий контракт не позволял этого сделать. Полузащитнику 34 года, и для матчей сборной просто необходим постоянный игровой тонус. Да, Адиев продолжает верить в Аслана, но что будет дальше - большой вопрос. 

В целом ситуация со многими сборниками из "Астаны" выглядит непростой. Тимур Досмагамбетов, Михаил Габышев, Исламбек Куат и Абат Аймбетов в таком же положении, как Дарабаев. Пока они проигрывают конкуренцию на своих позициях легионерам столичного клуба. 

Напомним, что стартовые матчи отборочного цикла на Евро-2024 сборная Казахстана сыграет в Астане против Словении (23 марта) и Дании (26 марта).

Фото: ФК "Астана"©, ФК "Тобол"©

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Метки:
Астана ФК КПЛ Сборная РК по футболу Премьер-лига России Адиев Магомед Тобол ФК Казахстан

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