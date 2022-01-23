19-летний казахстанский футболист отправился на просмотр в клуб Ла Лиги

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Защитник молодежной сборной Казахстана по футболу Аскар Сатышев может продолжить карьеру в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, игрок "Тараз-Каратау" находится в расположении молодежной команды "Гранады". 19-летний Сатышев пробудет в "Гранаде Б" еще одну неделю, после чего будет принято решение о его будущем. 

В минувшем сезоне защитник сыграл десять матчей в первой лиге, еще восемь - во второй лиге, а также три игры за юношескую сборную Казахстана (U-19) в квалификации Евро.

В декабре он получил вызов в молодежную сборную (U21) для участия в селекционном сборе. 

Напомним, "Гранада" выступает в высшем дивизионе чемпионата Испании и на текущий момент занимает 14-е место.

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Метки:
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