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Звезда АПЛ захотел играть в "Барселоне" - известна позиция клуба

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Будущее Маркуса Рэшфорда снова под вопросом. По информации Marca, нападающий "Манчестер Юнайтед" всерьез заинтересован в переходе в "Барселону" и даже готов пойти на уступки ради этой возможности, передают Vesti.kz.

Рэшфорд хочет перейти в "Барселону"

Однако сам каталонский клуб не рассматривает его как главную цель на летнее трансферное окно. "Блауграна" в первую очередь сосредоточена на переговорах по Нико Уильямсу из "Атлетика" и Луису Диасу из "Ливерпуля". Рэшфорд, скорее, альтернатива, чем приоритет.

Тем не менее сам игрок хочет переехать в Ла Лигу и надеется на развитие сценария в свою пользу.

"Барселона" ранее делала попытку оформить аренду Рэшфорда с последующим правом выкупа, но это предложение не устроило "Юнайтед" - в английском клубе настаивают на полноценной продаже и оценивают форварда в 45 миллионов фунтов.


Рэшфорд потерял место в МЮ 

Ситуация осложнилась после смены тренера на "Олд Траффорд": с приходом Рубена Аморима зимой форвард потерял место в стартовом составе и вскоре был отправлен в аренду в "Астон Виллу". Там он провел 17 матчей, отметившись 4 голами и 6 результативными передачами.

Несмотря на неплохую статистику, вернуться в "Юнайтед" в статусе основного игрока при нынешнем тренере Рэшфорд, судя по всему, не верит.

У 27-летнего футболиста действует контракт с "МЮ" до лета 2028 года, но сам воспитанник клуба, по информации испанских источников, не против сменить обстановку. Он мечтает о "Барсе", но для этого должен совпасть целый ряд факторов - от решения самого клуба до финансовых возможностей сделки.

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Напомним, что "Барселона" рискует лишиться одного из своих лидеров - "Манчестер Юнайтед" готов выложить 160 миллионов евро, чтобы переманить главную звезду каталонцев. Англичане настроены решительно и хотят провернуть громкий трансфер этим летом.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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