Зинедин Зидан, легенда мирового футбола, поделился своим мнением о самом спорном решении в истории "Золотого мяча". По его словам, Андрес Иньеста заслуживал награды в 2010 году, которая тогда досталась Лионелю Месси, передают Vesti.kz.

Зидан всегда восхищался мастерством испанца. По его мнению, вклад Иньесты в тот год был выдающимся, особенно учитывая его ключевую роль в победе сборной Испании на чемпионате мира.

Именно он забил решающий гол в финале против Нидерландов, который принес испанцам титул. Несмотря на это, Иньеста завершил голосование лишь на втором месте.

"Я вижу в нем просто футболиста, а не игрока "Барселоны". Он человек, который заставлял всех мечтать. В 2010 году, когда он выиграл чемпионат мира, было очевидно, что он заслуживает "Золотой мяч" больше всех", - цитирует слова Зидана Givemesport.

В том сезоне Иньеста также стал чемпионом Ла Лиги с "Барселоной", приняв участие в 42 матчах и записав на свой счет 10 результативных действий. Однако его влияние на игру команды выходило далеко за рамки статистики.

Это мнение Зидана перекликается с другими случаями, когда выбор обладателя "Золотого мяча" вызывал бурные дискуссии.

Например, в 2024 году Винисиус Жуниор, которого многие считали фаворитом, проиграл борьбу за награду Родри из "Манчестер Сити".

Бразилец даже отказался присутствовать на церемонии, узнав о результатах заранее.



Также напомним, что издание France Football, ежегодно вручающее "Золотой мяч" по итогам голосования за лучшего футболиста календарного года, принесло извинения полузащитнику "Барселоны" Андресу Иньесте за то, что он ни разу за свою карьеру не получил приза.