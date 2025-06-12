Ямаль повторил жест Роналду и вызвал бурную реакцию в сети

Форвард сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямаль вызвал бурную реакцию в соцсетях, опубликовав фото с символической отсылкой к Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

На снимке 17-летний футболист подметает двор, а из листьев выложена буква R - очевидный намек на известное архивное видео, где Роналду в детстве подметает улицы.

Публикация вызвала шквал комментариев, в том числе и троллинга в адрес Ямаля:

"Когда этот парень выбрался из кармана Нуно Мендеша?" "Хейтеры все еще плачут и ненавидят, а он живет своей жизнью"

Но некоторые встали на защиту юного игрока и выразили уважение к Роналду, на которого Ямаль, по всей видимости, решил сделать отсылку:

"Криштиану Роналду - это не просто игрок. Это легенда, человек, изменивший игру и вдохновивший миллионы. Его наследие будут изучать даже после нас. Можно не быть его фанатом, но неуважение к тому, кто проложил путь нынешнему поколению, не делает тебя круче - это лишь показывает твою незрелость"

Также звучала критика в адрес части интернет-аудитории:

"Достаточно прочитать комментарии под этим постом, чтобы понять - мы больное поколение, которому нравится унижать лучших только потому, что они никому не мешают"

Ирония по поводу прозвищ не осталась в стороне:

"Хватит ненавидеть этого парня - он богаче и знаменитее всех вас, кто пишет тут про "Пеналду".



Пост Ямаля стал вирусным, вновь подтвердив, что в современном футболе внимание к фигурам нового поколения сравнимо с интересом к иконам спорта - и каждая отсылка вызывает мощный резонанс в сети.