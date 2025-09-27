Футбол
"Реал" отказался от игрока за 65 миллионов

"Реал" активно ищет центрального защитника на следующий сезон. Клуб получает предложения от агентов и посредников, однако мадридцы тщательно анализируют все варианты и отклоняют большинство из них, передают Vesti.kz.

По информации Defensa Central, агент Кастелло Люкебы из "Лейпцига" пытался представить своего подопечного как вариант для следующего сезона, но клаусула в 65 миллионов евро в данный момент слишком высока для "Реала". Более выгодными вариантами считаются игроки вроде Ибраимы Конате ("Ливерпуль") или Дайо Упамекано ("Бавария"), которые могут перейти на правах свободного агента.


Основная идея мадридского клуба — подписать Конате. Несмотря на то, что игрок не вызывает большого ажиотажа среди болельщиков, он станет одним из лучших вариантов на рынке для усиления защиты после возможного ухода Антонио Рюдигера и Давида Алабы.

Мадридский клуб сохраняет спокойствие и не торопится с трансферами. Агенты продолжают работать, предлагая футболистов и изучая ситуацию вокруг потенциальных новобранцев.

