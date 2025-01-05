Футбол
5 января 10:30

Преемник Левандовски в "Барселоне" сотворил историю

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"Ньюкасл" обыграл на выезде "Тоттенхэм" (2:1) в 20-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Один из мячей в составе победителей забил Александер Исак на 38-й минуте.

По информации Opta Sports, Исак – третий игрок в истории "Ньюкасла", забивший в семи матчах АПЛ подряд.

Ранее это удавалось Алану Ширеру и Джо Уиллоку.

Напомним, что "Барселона" нацелилась на Исака, в нем каталонцы видят долгосрочную замену своему форварду Роберту Левандовски.

Исак связан контрактом с "Ньюкаслом" до 30 июня 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ на его счету 13 голов и четыре ассиста в 18 матчах.

Исак уже выступал в Ла Лиге, когда в период 2019-2022 годов защищал цвета "Реал Сосьедада". Также в его карьере были нидерландский "Виллем II", дортмундская "Боруссия" и шведский АИК.

С 2017 года играет за сборную Швеции.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3 Ноттингем Форест 19 11 4 4 26-19 37
4 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 20 10 4 6 36-27 34
7 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
11 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
13 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
14 Вест Хэм Юнайтед 20 6 5 9 24-39 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 19 4 4 11 31-42 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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