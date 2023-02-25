"Он многое рассказал". Французский новичок "Астаны" - о помощи казахстанского игрока и целях на сезон

Автор: Димаш Тулегенов

Одним из самых заметных игроков на поле в рамках Суперкубка Казахстана был французский вингер "Астаны" Фабьен Урега. 30-летний новичок столичного клуба в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал свой триумфальный дебют в новой команде.

Урега появился на поле в стартовом составе и отыграл практически до конца, заменившись лишь на 89-й минуте. Он помог команде одержать победу над "Ордабасы" - 2:1.

- Твой трансфер порадовал болельщиков "Астаны". А что ты скажешь о переходе в эту команду?

- Я знаю, что это большой клуб. Некоторые ребята рассказывали мне об "Астане", к примеру, француз Килан Лебон (играл в "Астане" в прошлом сезоне. - Прим. автора). Все говорили о клубе только хорошее. "Астана" всегда играет в еврокубках.

- Ранее мы брали интервью у Димаша Кашкена, с которым ты вместе выступал за литовский "Жальгирис", и он назвал тебя топ-игроком. О чем он тебе рассказывал перед этим переходом?

- Он мне во многом помог, рассказывая о Казахстане. Мы с Димашем друзья, и он многое мне говорил о том, какой хороший клуб "Астана", какая здесь атмосфера.

- Каковы твои цели в "Астане"?

- Я играю для того, чтобы выигрывать в каждом матче. Это хороший вызов для меня, ведь я играю за большой клуб. Я хочу завоевать все трофеи, которые только можно. Также хочется поиграть в еврокубках.

Этот матч стал первым за свои команды сразу для ряда футболистов. Ранее интервью нашему изданию дали новый форвард "Ордабасы" Бобур Абдухоликов (читать здесь) и подписанный "Астаной" полузащитник Душан Йованчич (читать здесь).