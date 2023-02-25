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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Узбекский новичок за миллион евро сделал громкое заявление после дебюта за "Ордабасы"

Узбекский новичок за миллион евро сделал громкое заявление после дебюта за "Ордабасы"
©АФУ

Узбекский новичок шымкентского "Ордабасы" Бобур Абдухоликов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своем переходе в казахстанский чемпионат и проигранном матче за Суперкубок Казахстана. Он отметил, что соперники из "Астаны" заслужили победу.

25-летний форвард, являющийся лучшим бомбардиром прошлого сезона чемпионата Беларуси, вышел в стартовом составе "Ордабасы" и был заменен на 58-й минуте встречи. Его команда проиграла со счетом 1:2.

- Во втором тайме у вашей команды были предпосылки к тому, чтобы сравнять счет...

- У нас были моменты во втором тайме, но мы их не реализовали. "Астана" заслуженно выиграла.

- В Казахстане много говорят о твоем переходе в "Ордабасы", ведь ты был лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси. Есть какие-то цели на первый сезон в новой команде?

- Каждый нападающий ставит перед собой задачу забить гол в каждой игре, так же и я. Но получится или не получится - это уже другое дело. Постараюсь забивать в каждом матче. 

- Ты будешь играть в Шымкенте, а это очень близко к твоей стране. Как думаешь, будут ли в Федерации футбола Узбекистана следить за тобой больше теперь? И есть ли цель попасть в сборную?

- Да-да, конечно. Это мечта любого игрока, поэтому я стараюсь себя показывать. 

- Как тебя приняли в команде и какие задачи у вас на сезон?

- Меня хорошо приняли в команде. У нас задача бороться за высокое место в тройке.

Напомним, что о заключении контракта с Абдухоликовым "Ордабасы" сообщил лишь сегодня, незадолго до начала матча за Суперкубок Казахстана. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в миллион евро.

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Метки:
Футбол Суперкубок Казахстана Астана ФК Ордабасы ФК Узбекистан

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