Самый лучший трансфер? Что нужно знать о приехавшем в "Ордабасы" бомбардире

"Ордабасы" продолжает комплектовать свой состав к новому сезону, и пока трансферное окно у шымкентцев получается достаточно продуктивным. Теперь южане близки к подписанию контракта с забивным форвардом из Узбекистана Бобуром Абдухоликовым. В этом материале корреспондент Vesti.kz познакомит вас с этим нападающим.

25-летний форвард является игроком национальной сборной Узбекистана. Летом 2018 года он дебютировал за команду в товарищеском матче с Уругваем (0:3). К настоящему моменту он провел лишь четыре игры за сборную и пока все еще не закрепился в главной команде страны. Зато здорово себя он проявлял в сборной до 23 лет. В 40 матчах за молодежную команду он назабивал 21 мяч, оформив при этом два хет-трика.

Абдухоликов является воспитанником "Насафа". Первый сезон на взрослом уровне он провел в 2016 году и сходу дебютировал в азиатской Лиге чемпионов. Особо результативным получился для форварда сезон-2020. Тогда он забил 17 голов в 25 матчах чемпионата. Это была последняя кампания, которую Бобур провел на родине.

Всего в Суперлиге Узбекистана он отыграл 110 матчей, в которых забил 45 голов при двух ассистах. Еще четыре мяча нападающий забил в 15 матчах азиатской Лиги чемпионов.

В феврале 2021-го он перебрался в чемпионат Украины, подписав контракт с львовским "Рухом" на правах свободного агента. Однако уровень местного чемпионата он не потянул, так и не дебютировав за команду, лишь пять раз оказавшись на скамейке запасных.

Летом того же года он перебрался в белорусский "Энергетик-БГУ". До конца сезона он отличился дважды в 14 матчах. Но по-настоящему Абдухоликов раскрылся в команде уже в сезоне-2022, когда в 30 матчах высшего дивизиона чемпионата Беларуси наколотил 26 мячей (пять - с пенальти) и добавил к этому семь ассистов.

Он забил больше половины мячей своей команды в чемпионате (26 из 50) и вытащил "Энергетик-БГУ" на второе место в итоговой таблице. По ходу сезона он забил в ворота каждой команды лиги, кроме чемпионов из солигорского "Шахтера".

С такими невероятными показателями в прошлом году Бобур готовится к сезону с новой командой, и, вероятнее всего, ею станет "Ордабасы". Нападающий уже находится на сборах с шымкентским клубом, а в своих соцсетях команда вовсю намекает на скорое соглашение с игроком. Интересно, что еще в декабре футболист рассказывал, что у него имеются предложения от клубов из Польши и Турции.

Сейчас вокруг "Ордабасы" много разговоров. Поговаривают, что в Шымкенте всерьез задумались о чемпионстве и попадании в группу Лиги конференций. Состав у команды Александра Седнева собирается боеспособный: сохранили Эльхана Астанова, пригласили на сборы целый ряд казахстанских футболистов, среди которых Бауыржан Исламхан, Асхат Тагыберген, Сергей Малый, Еркебулан Тунгышбаев, Гафуржан Суюмбаев, Мухаммеджан Сейсен и не только.

Кроме того, шымкентцы могут усилиться узбекским футболистом Шерзодом Насруллаевым и экс-игроком киевского "Динамо" Мохаммедом Кадири, на сборах присутствует и защитник Мамаду Мбодж. И что-то подсказывает, что это еще не все, ведь до старта сезона время еще есть.

Напомним, что "Ордабасы" примет участие в первом матче нового сезона в казахстанском футболе. 25 февраля шымкентцы встретятся с "Астаной" в матче за Суперкубок Казахстана. Эта игра пройдет в столице.

Фото: ФК "Энергетик-БГУ", ФК "Рух"©️

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы