"Ордабасы" собрался подписать нападающего сборной Узбекистана

Нападающий сборной Узбекистана по футболу Бобир Абдихоликов может перейти в "Ордабасы". Об этом сообщает Championat.Asia.
Клуб из Шымкента ставит перед собой большие цели на предстоящий сезон: борьба за чемпионство и выход в групповой этап Лиги конференций УЕФА. В лице Бобира "Ордабасы" видит необходимое для этого усиление.
Напомним, что ранее Абдихоликовым интересовались другие европейские клубы - "Хайдук", "Лехия" и "Дебрецен".
Ранее он играл за белорусский "Энергетик-БГУ", узбекистанский "Насаф". Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в миллион евро.
Отмечается, что "Ордабасы" также интересуется защитником "Насафа" Шерзодом Насруллаевым.
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