"Я говорил ему, что это топ-клуб". Казахстанский защитник высоко оценил французского новичка "Астаны"

Казахстанский защитник литовского "Жальгириса" Динмухамед Кашкен в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал переход французского вингера Фабьена Урега в "Астану". Вместе с ним Кашкен отыграл весь прошлый сезон в составе клуба из Вильнюса и завоевал два трофея.

О контракте с 30-летним полузащитником столичная команда уже объявила официально. Договор с легионером будет рассчитан до конца 2023 года.

- Фабьен - игрок топ-уровня. В прошлом году в "Жальгирисе" он доказал, что может спокойно играть в больших матчах на больших стадионах, показывать свой класс. Я уверен, что он только усилит "Астану". Думаю, что "Астане" был нужен именно такой футболист. Что касается сильных качеств, то это его своеобразная техника, обращение с мячом. Сколько бы раз я против него не играл (на тренировках), и вроде знаешь, куда он уберет мяч, но от так убирает и у него это всегда проходит. Он хорошо чувствует соперника, который у него за спиной.

- Что можешь сказать о ваших взаимоотношениях? Может, он спрашивал у тебя что-то про "Астану" перед переходом?

- Да, я с ним всегда на связи, хорошо общались как тут, в Литве, так и сейчас. Он спрашивал про "Астану", про уровень. Я ему говорил, что в "Астане" очень высокий уровень, что это топ-клуб, сделавший себе имя. Сказал ему, что ребята его там поддержат, пацаны там хорошие, чтобы он просто наслаждался.

- Если судить по позиции, то он должен будет заменить ушедшего лидера "Астаны" Педро Эуженио. Сможет ли он стать ключевым игроком команды?

- Насчет замены Эуженио - я даже не знаю, так как не наблюдал за его игрой. Мое мнение, что Фабьена брали не в качестве замены, а как игрока для усиления. Это игрок очень хорошего уровня. Думаю, если он поймает свою игру, то явно пошумит в Казахстане. Он может стать одним из ключевых игроков команды. Считаю, что ключевым все же останется Марин Томасов. Будет хорошая связка: Марин справа и Фабиан слева, будет бомба.

Кашкен (крайний слева) и Урега (третий справа)

Урега выступал в составе "Жальгириса" с января прошлого года. За это время он провел в составе клуба 51 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов и раздал шесть голевых передач.

Отметим, что Урега и Кашкен провели весь сезон в "Жальгирисе" под руководством казахстанского специалиста Владимира Чебурина. Вместе они добились победы в чемпионате и кубке Литвы.

Фото: ФК "Жальгирис"©️

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