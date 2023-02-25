Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Англия Германия Женский футбол Испания Италия Казахстан(футбол) Лига Европы Лига конференций Лига чемпионов Мировой футбол Россия Сборные Франция
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол

Автор:

Комментарии

Сербский легионер рассказал о первом трофее с "Астаной" и сравнил клуб с "Тоболом"

Сербский легионер рассказал о первом трофее с "Астаной" и сравнил клуб с "Тоболом"
©ФК "Астана"

Сербский новичок "Астаны" Душан Йованчич в первом же матче завоевал трофей со столичным клубом - Суперкубок Казахстана. В интервью корреспонденту Vesti.kz 32-летний хавбек прокомментировал свой официальный дебют.

В первой игре сезона Йованчич вышел в стартовом составе и помог команде обыграть "Ордабасы" - 2:1. На протяжении двух предыдущих сезонов он играл за костанайский "Тобол"

- Первый трофей в "Астане" в первой же игре. Твои эмоции?

- Я очень счастлив, потому что мы начали сезон с хорошей победы в Суперкубке против хорошей команды "Ордабасы". Мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме. Я считаю, что мы заслужили победу.

- Этой зимой "Астана" подписала многих игроков. С некоторыми из них ты перешел из "Тобола", а еще в этой команде ты уже играл под руководством тренера Григория Бабаяна. Как сейчас атмосфера в раздевалке?

- Очень хорошая атмосфера, остальные игроки встретили нас очень хорошо. Никаких проблем нет.

- Что изменилось для тебя после перехода из "Тобола" в "Астану"?

- В "Астане", я думаю, более высокие цели. 

- Выступление в Лиге чемпионов?

- Посмотрим.

Ранее результат игры прокомментировал и новичок "Ордабасы" Бобур Абдухоликов.

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол Суперкубок Казахстана Астана ФК Ордабасы ФК Сербия Тобол ФК Казахстан Бабаян Григорий Лига чемпионов

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 18:40
Футбол
Сербский легионер рассказал о первом трофее с "Астаной" и сравнил клуб с "Тоболом" Сербский легионер рассказал о первом трофее с "Астаной" и сравнил клуб с "Тоболом"
Сегодня , 18:27
Футбол
Узбекский новичок за миллион евро сделал громкое заявление после дебюта за "Ордабасы" Узбекский новичок за миллион евро сделал громкое заявление после дебюта за "Ордабасы"
Сегодня , 17:54
Футбол
"Была полная катастрофа". Бабаян оценил игру "Астаны" в Суперкубке Казахстана "Была полная катастрофа". Бабаян оценил игру "Астаны" в Суперкубке Казахстана
Сегодня , 17:33
Футбол
"Это очевидно". Главный тренер "Ордабасы" назвал причину поражения от "Астаны" в Суперкубке Казахстана "Это очевидно". Главный тренер "Ордабасы" назвал причину поражения от "Астаны" в Суперкубке Казахстана
Вчера , 22:34
Футбол
Поездка в Казахстан отменяется. Экс-звезда "Реала" нашел новый клуб Поездка в Казахстан отменяется. Экс-звезда "Реала" нашел новый клуб
Вчера , 19:55
Футбол
ФИФА обратилась к Месси и еще двум топ-игрокам ФИФА обратилась к Месси и еще двум топ-игрокам
Вчера , 18:55
Футбол
Возвращение Исламхана и опыт Бабаяна. Превью к Суперкубку Казахстана-2023 Возвращение Исламхана и опыт Бабаяна. Превью к Суперкубку Казахстана-2023
Вчера , 16:27
Футбол
Шакира "разнесла" Пике уже во второй песне. О чем теперь поет звезда? Шакира "разнесла" Пике уже во второй песне. О чем теперь поет звезда?
Вчера , 13:43
Футбол
Трансферы "Кайрата": вернули игрока из России и взяли воспитанника "Фенербахче" Трансферы "Кайрата": вернули игрока из России и взяли воспитанника "Фенербахче"
Вчера , 13:13
Футбол
Забивали и проходили в 1/8 финала: как экс-игроки КПЛ покоряют еврокубки Забивали и проходили в 1/8 финала: как экс-игроки КПЛ покоряют еврокубки
23 февраля, 22:14
Футбол
Стало известно решение ФИФА о трансферном бане "Ордабасы" Стало известно решение ФИФА о трансферном бане "Ордабасы"
23 февраля, 21:10
Футбол
"Нам предлагали Меркеля". Бабаян рассказал о составе "Астаны" перед матчем за Суперкубок "Нам предлагали Меркеля". Бабаян рассказал о составе "Астаны" перед матчем за Суперкубок
23 февраля, 20:09
Футбол
"Исламхан всех удивил". Тренер "Ордабасы" - о фаворите матча за Суперкубок Казахстана и новом составе "Исламхан всех удивил". Тренер "Ордабасы" - о фаворите матча за Суперкубок Казахстана и новом составе
23 февраля, 19:40
Футбол
Камбэк африканской звезды и помощь "Ордабасы". Кто сотворит сенсацию в новом сезоне КПЛ Камбэк африканской звезды и помощь "Ордабасы". Кто сотворит сенсацию в новом сезоне КПЛ
23 февраля, 17:30
Футбол
"Я болею за них". Меркель перейдет в "Кайрат"? "Я болею за них". Меркель перейдет в "Кайрат"?
23 февраля, 11:43
Футбол
Дружба с Роналду и "обида" на Месси. История уникального аргентинца из "МЮ" Дружба с Роналду и "обида" на Месси. История уникального аргентинца из "МЮ"
23 февраля, 11:28
Футбол
19-летний казахстанский футболист подписал контракт с европейским клубом 19-летний казахстанский футболист подписал контракт с европейским клубом
23 февраля, 11:06
Футбол
Вирусное видео Пике с его новой девушкой. Вскрылись неожиданные подробности Вирусное видео Пике с его новой девушкой. Вскрылись неожиданные подробности
23 февраля, 10:10
Футбол
"В 18 лет я получал 10 тысяч долларов и начал бухать". Казахстанский футболист - о сломанной карьере "В 18 лет я получал 10 тысяч долларов и начал бухать". Казахстанский футболист - о сломанной карьере
23 февраля, 09:10
Футбол
Скандал вокруг газона "Астана Арены": стала известна цена вопроса Скандал вокруг газона "Астана Арены": стала известна цена вопроса
23 февраля, 08:58
Футбол
Многомиллионные легионеры: 5 самых дорогих новичков казахстанского футбола Многомиллионные легионеры: 5 самых дорогих новичков казахстанского футбола
23 февраля, 08:07
Футбол
Роналду и его диета. Чем она уникальна и почему ее копируют Роналду и его диета. Чем она уникальна и почему ее копируют
23 февраля, 07:22
Футбол
Влияние Смакова и новичок из "Спартака". Как "Елимай" рвется в КПЛ Влияние Смакова и новичок из "Спартака". Как "Елимай" рвется в КПЛ
22 февраля, 14:14
Футбол
Пике и его новую девушку со скандалом выгнали из ресторана Пике и его новую девушку со скандалом выгнали из ресторана
22 февраля, 13:34
Футбол
Нереальный камбэк и кошмар Клоппа. 7 интересных фактов по матчу "Ливерпуль" - "Реал" Нереальный камбэк и кошмар Клоппа. 7 интересных фактов по матчу "Ливерпуль" - "Реал"
22 февраля, 09:16
Футбол
"Я приеду в Казахстан". Экс-звезда "Реала" встретится с лидером "Кайрата"? "Я приеду в Казахстан". Экс-звезда "Реала" встретится с лидером "Кайрата"?
21 февраля, 17:54
Футбол
Худший тренер: наставник "Челси" побил антирекорд Худший тренер: наставник "Челси" побил антирекорд
21 февраля, 15:55
Футбол
Без Исламхана? В "Ордабасы" рассказали о трансферном бане и составе на Суперкубок Казахстана Без Исламхана? В "Ордабасы" рассказали о трансферном бане и составе на Суперкубок Казахстана
21 февраля, 14:43
Футбол
Битва гигантов. Чего ожидать от 10-го матча "Ливерпуля" и "Реала" в Лиге чемпионов Битва гигантов. Чего ожидать от 10-го матча "Ливерпуля" и "Реала" в Лиге чемпионов
21 февраля, 13:46
Футбол
Моуринью назвал лучшего футболиста в истории. Он круче Месси и Роналду Моуринью назвал лучшего футболиста в истории. Он круче Месси и Роналду

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus