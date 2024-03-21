Неманья Максимович будет играть в Греции

Бывший полузащитник "Астаны" серб Неманья Максимович нашел себе новый клуб. Летом этого года 29-летний хавбек присоединится к греческому "Панатинаикосу", передают Vesti.kz.
Футболист, выступавший в составе "Астаны" в сезонах 2015 и 2016, покинет испанскую Ла Лигу спустя семь лет выступлений. С 2018 года он защищал цвета "Хетафе", но текущая кампания станет для него последней в клубе из Мадрида.
Уже летом он присоединится на правах свободного агента к греческому "Панатинаикосу". Пока же текущей сезон серб доиграет в Испании, и это даже несмотря на анонс о переходе в социальных сетях греческого клуба.
Он стал первым игроком в истории, который уехал из казахстанского клуба в Ла Лигу.