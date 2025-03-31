"Манчестер Сити" сделал предложение "Барселоне" по игроку за миллиард евро

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола давно проявляет интерес к Педри из "Барселоны". Канарский полузащитник рассматривается "Сити" как приоритетная цель на летнее трансферное окно. По данным источников, близких к английскому клубу, руководство "горожан" готовит предложение в размере 100 миллионов евро, что связано с возможным уходом Кевина Де Брюйне и необходимостью омоложения полузащиты, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional."Барселона" отвечает отказом: Педри - не продается
Однако в стане каталонцев решение уже принято - президент клуба Жоан Лапорта категорически исключил продажу молодого таланта. В "Барселоне" видят в Педри будущего лидера команды, сравнивая его с Хави и Иньестой. Более того, у игрока действует контракт с отступными в 1 миллиард евро, что делает его практически недоступным для потенциальных покупателей.
Гвардиола считает Педри идеальным футболистом для своей системы. Его умение вскрывать оборону, видение игры и физическая выносливость делают хавбека ценным активом. В частных беседах тренер сравнивал полузащитника с легендарным Андресом Иньестой. В планах "Сити" - интеграция Педри в центр полузащиты вместе с Родри и Филом Фоденом, а также предложение ему солидного контракта, хотя финансовая сторона не является приоритетом для футболиста.
Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик считает Педри незаменимым игроком и строит вокруг него полузащиту будущего вместе с Дани Ольмо и Френки де Йонгом. Потеря канарца означала бы необходимость тактической перестройки команды. Сам футболист не выражал желания покидать клуб, ценя свою роль в "Барселоне" и полное доверие со стороны тренерского штаба.
Несмотря на отказ "Барселоны", "Сити" может повысить предложение до 200 миллионов евро, что поставит каталонцев перед сложным выбором с учетом их финансовых проблем. Однако Лапорта готов жертвовать другими игроками, но не ключевым талантом команды.
Летнее трансферное окно обещает быть жарким, но у "Барселоны" есть главное преимущество - преданность Педри. Пока Гвардиола не теряет надежды, "Сити" продолжит попытки, но сердце канарского полузащитника, похоже, навсегда принадлежит "Барсе".