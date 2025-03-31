"Манчестер Сити" сделал предложение "Барселоне" по игроку за миллиард евро

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола давно проявляет интерес к Педри из "Барселоны". Канарский полузащитник рассматривается "Сити" как приоритетная цель на летнее трансферное окно. По данным источников, близких к английскому клубу, руководство "горожан" готовит предложение в размере 100 миллионов евро, что связано с возможным уходом Кевина Де Брюйне и необходимостью омоложения полузащиты, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

"Барселона" отвечает отказом: Педри - не продается

Однако в стане каталонцев решение уже принято - президент клуба Жоан Лапорта категорически исключил продажу молодого таланта. В "Барселоне" видят в Педри будущего лидера команды, сравнивая его с Хави и Иньестой. Более того, у игрока действует контракт с отступными в 1 миллиард евро, что делает его практически недоступным для потенциальных покупателей.



Идеальный игрок для "Сити", но незаменимый для "Барсы"

Гвардиола считает Педри идеальным футболистом для своей системы. Его умение вскрывать оборону, видение игры и физическая выносливость делают хавбека ценным активом. В частных беседах тренер сравнивал полузащитника с легендарным Андресом Иньестой. В планах "Сити" - интеграция Педри в центр полузащиты вместе с Родри и Филом Фоденом, а также предложение ему солидного контракта, хотя финансовая сторона не является приоритетом для футболиста.



"Барса" делает ставку на Педри, а "Сити" готов удвоить сумму

Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик считает Педри незаменимым игроком и строит вокруг него полузащиту будущего вместе с Дани Ольмо и Френки де Йонгом. Потеря канарца означала бы необходимость тактической перестройки команды. Сам футболист не выражал желания покидать клуб, ценя свою роль в "Барселоне" и полное доверие со стороны тренерского штаба.

Несмотря на отказ "Барселоны", "Сити" может повысить предложение до 200 миллионов евро, что поставит каталонцев перед сложным выбором с учетом их финансовых проблем. Однако Лапорта готов жертвовать другими игроками, но не ключевым талантом команды.

Летнее трансферное окно обещает быть жарким, но у "Барселоны" есть главное преимущество - преданность Педри. Пока Гвардиола не теряет надежды, "Сити" продолжит попытки, но сердце канарского полузащитника, похоже, навсегда принадлежит "Барсе".