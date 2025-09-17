В "Реале" назревает громкий скандал: Винисиус Жуниор устал от решений Хаби Алонсо и, по данным Don Balon, уже дал указание своему агенту искать варианты для ухода, передают Vesti.kz.

В "Реале" готовятся к громкому расставанию

Поводом стало его очередное появление на скамейке запасных – на этот раз в дебютном матче Лиги чемпионов против "Марселя". Для бразильца это стало последней каплей: он считает, что тренер систематически лишает его шанса проявить себя, и не собирается терпеть такое положение.

У Винисиуса остаётся контракт до 2027 года, однако он не намерен его продлевать после тяжёлых переговоров с Флорентино Пересом. В окружении игрока уверены, что лето следующего года – лучший момент для расставания. Тогда у него останется всего один год по соглашению, и трансфер станет проще организовать.

В клубе готовы рассмотреть продажу звезды

Футболист всерьез задумывается о том, чтобы "выставить себя на рынок" и сменить клуб, где сможет быть ключевым игроком, а не проблемой для тренера.

В Мадриде тоже понимают: отпускать его бесплатно никто не будет, поэтому в случае убедительного предложения "Реал" готов рассмотреть продажу, но только за сумму, соответствующую его статусу одного из лучших игроков мира.



Появилась информация о составе "Реала" на матч с "Кайратом" в Алматы

Напомним, что уже стали известны дата начала продажи и стоимость билетов на матч Лиги чемпионов.