Легко ли играть 11 лет в ЛЧ? Пусть наденут черный костюм - Симеоне

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне оценил рост своей команды в течении сезона, сообщают Vesti.kz.

"Матрасники" вышли на второе место в таблице за три тура до конца чемпионата Испании.

- В ноябре мы были в клинике, пришел врач и сказал, что мы почти умерли. Мы работали день за днем, искали, что можно сделать... Мы беспокоились о том, что нужно улучшить. Ребята последовали за нами, и врач сказал нам, что мы еще живы, - приводит слова Симеоне AS.

- Рекомендует ли вам врач тренировать "Атлетико" еще год?

- У меня есть еще один год по контракту, и он тесно связан с тем, останемся мы в Лиге чемпионов или нет. Мы поговорим с руководством, как делаем это каждый год. Будем искать, что лучше для команды.

- Что бы вы сказали тем, кто не ценит тот факт, что вы играете 11 лет в Лиге чемпионов?

- Ничего. Пусть они наденут черный костюм на восемь месяцев и узнают, так ли это просто.

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.