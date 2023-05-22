Легко ли играть 11 лет в ЛЧ? Пусть наденут черный костюм - Симеоне

Новости спорта Футбол
Сегодня 13:24
©acmilanfan.ru

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне оценил рост своей команды в течении сезона, сообщают Vesti.kz.

"Матрасники" вышли на второе место в таблице за три тура до конца чемпионата Испании.

- В ноябре мы были в клинике, пришел врач и сказал, что мы почти умерли. Мы работали день за днем, искали, что можно сделать... Мы беспокоились о том, что нужно улучшить. Ребята последовали за нами, и врач сказал нам, что мы еще живы, - приводит слова Симеоне AS.

- Рекомендует ли вам врач тренировать "Атлетико" еще год?

- У меня есть еще один год по контракту, и он тесно связан с тем, останемся мы в Лиге чемпионов или нет. Мы поговорим с руководством, как делаем это каждый год. Будем искать, что лучше для команды.

- Что бы вы сказали тем, кто не ценит тот факт, что вы играете 11 лет в Лиге чемпионов?

- Ничего. Пусть они наденут черный костюм на восемь месяцев и узнают, так ли это просто.

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Метки:
Атлетико Мадрид Лига чемпионов Ла Лига

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