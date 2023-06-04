"Легенда". Зайнутдинов восхитился бывшим одноклубником

Новости спорта Футбол
Сегодня 19:23
©ПФК ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов высказался о защитнике Марио Фернандесе, сообщают Vesti.kz.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, трижды выиграл с клубом чемпионат России. Также играл за российскую сборную.

"Марио - легенда. Поддерживал меня, когда я только пришел в ЦСКА. Не видел добрее человека в жизни - очень позитивный. Хотелось бы, чтобы он вернулся. Щенников такой же, буду сильно по нему скучать", - приводит слова Зайнутдинова "Чемпионат".

Напомним, нынешний сезон ЦСКА завершил на второй строчке турнирной таблицы, набрав 58 очков в 30 матчах. "Красно-синие" вышли в Суперфинал Кубка России, где встретятся с "Краснодаром". Матч состоится 11 июня.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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