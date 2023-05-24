Красная карточка Винисиуса отменена. Помощник судьи получил пожизненный бан

Новости спорта Футбол
Сегодня 11:02
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Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации рассмотрел удаление нападающего "Реала" Винисиуса в матче 35-го тура Ла Лиги с "Валенсией" (0:1), сообщают Vesti.kz.

Бразильский нападающий был удален на 90+7-й минуте за удар рукой по лицу игрока "Валенсии" Уго Дуро. Рефери встречи Рикардо Де Бургос Бенгоечеа показал ему красную карточку после просмотра VAR. Однако ассистент главного судьи представил неполный повтор, за что получил пожизненную дисквалификацию.

Красная карточка Винисиуса отменена комитетом по спортивным соревнованиям. Таким образом 22-летний нападающий сможет сыграть против "Райо Вальекано" в рамках 36-го тура Ла Лиги (24 мая). Причиной отмены дисквалификации является отсутствие полного объема информации об инциденте.

Напомним, что в ходе той игры Винисиус подвергался расистским оскорблениям. "Реал" уже обратился в генпрокуратуру Испании по этому поводу.

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Метки:
Реал Мадрид Ла Лига

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